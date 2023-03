Sennwald: Raiffeisen freut sich über erfolgreiches Geschäftsjahr

Sennwald Raiffeisenbank Sennwald freut sich über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr Die 97. Generalversammlung der Raiffeisenbank Sennwald war wieder ein willkommener gesellschaftlicher Anlass. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 13.03.2023, 05.00 Uhr

Monika Göldi (links) und Martin Ammann (rechts) ehren die beiden Mitarbeitenden Bruno Marty und Natascha Ehrbar. Bild: Hansruedi Rohrer

Nach drei Jahren Abstinenz wurden die Mitglieder der Lokalbank am Freitagabend zum geschäftlich-gesellschaftlichen Anlass in die Mehrzweckhalle Zil eingeladen. Martin Ammann, VR-Präsident der Raiffeisenbank Sennwald, begrüsste dazu 291 Stimmberechtigte.

Ammann, der durch die Versammlung führte, erwähnte eingangs die verschiedenen Vorteile und Angebote als Mehrwert für die Mitglieder, wie etwa im kulturellen Bereich.

Man habe wieder ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr in die Bücher schreiben dürfen, erwähnte der VR-Präsident in seinem Jahresbericht. Er nahm ein paar Kennzahlen vornweg, die Wachstum, Gewinn und Eigenmittel zeigten. So nahm die Bilanzsumme um gut 11 Mio. Franken (2,6 Prozent) zu und steht bei 438 Mio. Franken. Kundenausleihungen nahmen um knapp 14 Mio. Franken (4 Prozent) auf neu 361,3 Mio. Franken zu.

Das Ergebnis des Geschäftserfolges lag am Ende des Berichtsjahres bei gut 2,4 Mio. Franken. Das bedeutet eine Zunahme von 2,2 Prozent. Das Eigenkapital hat erstmals die Marke von 20 Mio. Franken übersprungen.

2022 war auch «ein schreckliches Jahr für die Geschichte»

Martin Ammann betonte das erfolgreiche Geschäftsjahr, das gute Jahr für die Wirtschaft mit einem Wachstum des Brutto-Inland-Produkts um 2,1 Prozent und das positive Jahr mit dem Ende der Pandemie-Massnahmen. Doch er nannte auch «ein schreckliches Jahr für die Geschichte» mit Krieg, Wasserknappheit, Protesten, Machtmissbrauch, Unterdrückung. Weiter sagte er: «Was aber alle Bereiche betrifft und noch weiter prägen wird, ist die Entwicklung im Ukraine-Krieg und wie wir damit in der Schweiz umgehen.»

Mit Zuversicht ins neue Geschäftsjahr

Die wirtschaftliche Entwicklung für die Gemeinde Sennwald sehe besser aus als in vielen anderen Regionen der Schweiz, erwähnte der VR-Präsident. Man blicke mit Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr 2023. Als Bank investiere man im laufenden Jahr ebenfalls in die Zukunft. So werde das Dach des Bankgebäudes mit Solarpanels eingedeckt.

Show mit der Akrobatik-Gruppe Triangel im zweiten Teil des Abends. Bild: Hansruedi Rohrer

Mit Natascha Ehrbar und Bruno Marty sind zwei langjährige Bankmitarbeitende genannt worden. Beide feiern das 20-Jahr-Arbeitsjubiläum bei der Raiffeisenbank Sennwald.

Die Versammlung genehmigte alle Anträge der Traktandenliste wie Jahresrechnung, Verzinsung der Anteilscheine (3 Prozent) und die Entlastung der Organe.

Die drei Säulen der Mitgliedschaft

Monika Göldi, Vorsitzende der Bankleitung, präsentierte nicht nur die Zahlen des Jahres 2022 im Detail, sie freute sich auch, alle Neumitglieder willkommen zu heissen.

«Gemeinschaftlich, partnerschaftlich, engagiert, das sind die drei Säulen der Mitgliedschaft bei Raiffeisen.»

Die Bank und die Mitglieder würden eine Gemeinschaft bilden, die sich der Verantwortung für unsere Region bewusst sei, sagte Monika Göldi. «Nicht Anonymität, sondern Persönlichkeit, nicht Vereinheitlichung, sondern das Eingehen auf spezifische und regionale Bedürfnisse prägen unser Denken.»

Im Geschäftsfeld habe sich das Streben nach Konstanz, Stabilität und Vertrauen bezahlt gemacht. Deshalb könne man ein erfreuliches Resultat präsentieren. Monika Göldi kommentierte die wichtigsten Zahlen. Nach wie vor sei auch die Bankmitgliedschaft beliebt.

2022 sind 136 Personen beigetreten. Ende 2022 hatte die Bank einen Mitgliederbestand von 2634 bzw. ein Genossenschaftskapital von knapp 2,8 Mio. Franken. Zu guter Letzt verbleibt ein Jahresgewinn von 817 167 Franken.

Monika Göldi verriet auch, dass die Raiffeisenbank Sennwald im gesamtschweizerischen Vertriebswettbewerb im Bereich Anlegen und Vorsorgen den

1. Rang von über 220 Banken erreichte.

Am Schluss der Versammlung verabschiedete der VR-Präsident das langjährige, 2022 zurückgetretene Verwaltungsratsmitglied Rene Gaisser. In der Umfrage wollte ein Mitglied wissen, wie sich die Raiffeisenbank zu den digitalen Währungen stelle und wie sicher die Bancomaten seien.

Monika Göldi antwortete, dass von der Bank selber keine Anlageempfehlungen für Bitcoin ausgesprochen würden. Die Bancomaten würden neu so ausgestattet, dass das Geld bei einem Ereignis unbrauchbar gemacht werde.

Zum gemütlichen Teil des Abends mit Nachtessen gab es Showeinlagen der Akrobatik-Gruppe Triangel mit ausgefallenen, kraftvollen und auch ruhigen Figuren. Nach dem Dessert lud DJ Heiner zum Tanz auf die Bühne.

