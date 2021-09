Sennwald Pferdesport und Kameradschaft: Vor 60 Jahren wurde der Reitclub Sennwald gegründet Zum 60-jährigen Jubiläum organisiert der Reitclub Sennwald und Umgebung am kommenden Samstag einen Patrouillenritt und eine Feier. Der W&O wirft einen Blick zurück in die Geschichte des Vereins. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 30.09.2021, 15.55 Uhr

Standartenweihe des Reitclubs Sennwald im April 1986 beim Schloss Forstegg in Salez. Bilder: Archiv Reitclub Sennwald/W&O Eine Siegerehrung an der Springkonkurrenz in Salez 1991. Springkonkurrenz in der Sennwald Rheinau im Mai 1989. Auch kameradschaftliche Anlässe mit Lagerfeuer standen auf dem Programm. Siegerehrung am Clubspringen 1992 in Salez.

Am 16. Dezember 1961 gründeten rund 25 Dragoner und Privatreiterinnen und -reiter den Reitclub Sennwald und Umgebung. Der Grund für die Gründung eines neuen Vereins lag in erster Linie in der Entfernung der nächsten Übungsplätze, musste doch mit einer guten Stunde zu Pferd für einen Weg gerechnet werden. «Es soll kein Konkurrenzverein zum bestehenden werdenbergischen Reitverein werden», heisst es im Protokoll der Gründungsversammlung im Saal des Restaurants Traube in Sennwald.

«Die Sennwalder Dragoner können aber an dessen Veranstaltungen oft nicht mitmachen wegen der grossen Distanz.»

Ernst Wohlwend sen., Ernst Wohlwend jun., Richard Aebi sen., Mathäus Zogg und Hans Reich bildeten nach der Gründung den Vorstand.

1964 erfolgte die Aufnahme in den Ostschweizerischen Verband

1964 wurde der Sennwalder Verein als 67. Sektion in den Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine (OKV) aufgenommen. 1965 übernahm Ruedi Gantenbein das Amt als Präsident des Reitclubs Sennwald.

Ein Inserat im W&O für ein Reitertreffen in Sennwald im Jahr 1961.

Etwas schwierig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Platz für die Reitübungen. Vorerst hatte der Reitclub seinen Übungsplatz in der Sennwalder Rheinau. Durch die Verlegung der Ölleitung und der daraus ergebenen Terrain-Aufschüttungen eignete sich der Platz nicht mehr. In der Folge bemühte sich der Verein verschiedenenorts um Pachtland.

Es wurde aber nicht nur geritten, sondern auch geturnt. Im ersten Vierteljahresprogramm 1971 wurden zweimal monatlich Turnstunden in der Turnhalle Sax angekündigt. «Ueli Leuener wird das Turnen so gestalten, dass jeder mitmachen kann. Über die Wichtigkeit eines leichten Konditionstrainings muss ich Sie ja sicher nicht weiter aufklären», hielt der damalige Übungsleiter Ruedi Gantenbein fest.

Keinen «sicheren Nachwuchs» mehr nach Kavallerie-Abschaffung

1972 entschied sich das Schweizer Parlament trotz grossem Widerstand und einer mit 432430 Unterschriften eingereichten Petition für die Abschaffung der Kavallerie in der Schweizer Armee. Auch die Mitglieder des Reitclubs Sennwald hatten Unterschriften gesammelt, 1500 an der Zahl, wie aus dem Jahresbericht des Präsidenten Andreas Bernegger im Jahr 1972 hervorgeht.

Die Abschaffung der Kavallerie hatte auch Auswirkungen auf die Kavallerie- und Reitvereine, die etabliert worden waren mit dem Ziel, die reiterliche Ausbildung auch ausserhalb der Dienstzeit zu fördern. Im Jahresbericht 1976 des Reitclubs Sennwald heisst es:

«Blicken wir zwei, drei Jahre zurück: Damals bewegten sich unsere Diskussionen öfters um das Fortbestehen des Reitclubs Sennwald. Dem sicheren Nachwuchs, der immer aus der Kavallerie zu uns stiess, wurde der Riegel geschoben.»

Die Art der Aufgabe, als Verein dem Pferdesport zu dienen, habe sich verändert. «Unser Anliegen soll nicht mehr nur die Weiterausbildung von Reiter und Pferd sein. Wir versuchen, jemanden zum Pferdesport hinzuführen, der es sich wünscht, aber kaum die Möglichkeit hat, diesen Sport auszuüben.» Einzelne Clubmitglieder seien hier mit gutem Beispiel vorausgegangen und stellen ihr Pferd grosszügigerweise ihren Freunden zur Verfügung.

«Ihnen ist zu verdanken, dass wir heute mehr Aktivmitglieder zählen können, als es seit Gründung des Vereins je waren.»

Der Verein organisierte Springkonkurrenzen

Programm und Eintritt zur Springkonkurrenz im Jahr 1975.

Zum Jahresprogramm des Reitclubs gehörte unter anderem eine Springkonkurrenz. Diese fand in der Sennwalder Rheinau, später beim Bahnhof Salez statt. Für den kleinen Club bedeutete dies jeweils viel Arbeit. «Der hinterste und letzte musste ein volles Mass an Arbeit leisten», heisst es in einem Jahresbericht aus dem Jahr 1971.

In den Jahresprogrammen standen aber auch Clubspringen und kameradschaftliche Anlässe wie gemeinsame Ausritte mit Lagerfeuer, Orientierungsritte nach Karte, Kegelabende oder ein Silvesterritt. Im November nahm man jeweils bei der vom Reitclub Buchs organisierten Fuchsjagd teil.

1973 gab es die Möglichkeit, an einem Winterkurs bei Paul Baumberger in der Reithalle in Buchs teilzunehmen. «Von den 6 Übungen sind deren 4 auf einen Sonntag festgesetzt, weil es doch für einige von uns ein Gehetz ist, am Abend nach Buchs zu reiten», hiess es in einer Einladung zu Reitübungen in Buchs im Januar/Februar 1973.

Fahnenweihe fand 1986 in Salez statt

Am 16. Mai 1976 nahm eine Delegation des Reitclubs Sennwald an Fahnenweihe und Umzug des Reitvereins Werdenberg, anlässlich der Springkonkurrenz in Buchs, teil.

Standartenträgerin Ruth Heggli bei der Standartenweihe im April 1986.

Zum 25-jährigen Jubiläum erhielt der Reitclub Sennwald ebenfalls eine Fahne. Die Standartenweihe fand im Beisein von Delegationen umliegender Reitvereine und geladener Gäste am 5. April 1986 statt, mit Apéro und Enthüllung der Fahne auf Schloss Forstegg und anschliessendem Umzug zum Reitplatz.

