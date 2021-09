Natur pur und Geschichten im Schlosswald

Sennwald Natur pur und Geschichten: Wissenswerter Spaziergang im Schlosswald Die Werdenberger Jägervereinigung lud zu einem Rundgang rund um den Schlosswald ein. Heidy Beyeler 07.09.2021, 14.31 Uhr

Die Kinder freuten sich, die Wanderung anzuführen. Heidy Beyeler

Sepp Lenherr, Präsident der Werdenberger Jägervereinigung, begrüsste die rund 70 Teilnehmer, inklusive 14 Kinder, beim Jägerstübli der Jagdgesellschaft Sennwald Süd, bevor Gemeindepräsident Bertrand Hug die Grussworte an die Anwesenden wendete. «Die Gemeinde, wie auch die Jagdgesellschaften haben eigentlich dieselben Interessen, beide befassen sich mit dem Naturschutz. Wir haben eine Landwirtschafts- und Ökokommission mit verschiedenen Mitspielern, die darauf achten, dass wir die Natur schützen.»

Wanderung mit Geschichten bereichert

Bevor es auf die Wanderung ging boten zehn Jagdhornbläser ermunternde Musik. Anschliessend ging es gutgelaunt los auf die 9,5 Kilometer lange Wanderung im und um den Schlosswald herum. Die Führung übernahm Hans Jakob Reich, Präsident der Naturschutzgruppe Sennwald. Während den gut zwei Stunden dauernden Wanderung wusste Reich viele Geschichten zu erzählen, von den vielfältigen Natur- und Landschaftswerte zwischen dem Rhein und dem Alpstein als Lebensraum Sennwald. Immer wieder unterbrach er die Wanderung, um zu berichten, was einst an diesem oder jenem Ort passierte. Die Teilnehmenden staunten und hörten gut zu. Das Wissen über diesen Lebensraum hat Reich in einem kleinen Buch zusammengetragen. Seine Erzählungen sind spannend und wissenswert.

Immerhin steht der Schlosswald und seine Umgebung insgesamt rund 300 Hektaren, seit den 1980er Jahren unter Landschaftsschutz. Dazu tragen die Gemeinde Sennwald, die Förster, die Jäger und Landwirt sowie die Naturschutzgruppe bei. So hielt dann Hans Jakob Reich auch fest, dass das Schlosswaldgebiet etwas Besonderes sei:

«Zwischen Bad Ragaz und Bodensee ist der Schlosswald auf der Talebene der einzige, ursprüngliche Wald auf der linken Rheinseite.»

In etwa auf halber Strecke bot die Werdenberger Jägervereinigung eine Live-Präsentation einer Flugdrohne zur Kitzrettung. Das war insbesondere für die Jugendlichen und Kinder ganz spannend.

Das Rehkitz wird gerettet; dieses Mal war das junge Reh aus Bronze. Heidy Beyeler

Die Drohne erkannte tatsächlich ein Rehkitz mitten auf einer Grasweide. Allerdings war dieses Rehkitz eine Skulptur aus Bronze. Für die Zuschauer war es dennoch eine interessante Demo. Es wurde erkannt, dass die Rehkitz-Rettung eine positive Auswirkung hat und Jahr für Jahr Rehkitze gerettet werden können. Dennoch wurde deutlich, dass diese einen grossen Aufwand mit sich zieht.

Getränke, Grilladen und Dessert

Nach dieser Demo ging es weiter Richtung Schloss Forstegg. Dort zeigte Reich den vor einigen Jahren neu erstellten Rebberg, dort wo vor vielen Jahren schon Wein angebaut wurde. Damals gehörte zu jedem Schloss auch ein Weinberg, wie Begleiter Reich kommentierte. Beim Schloss Forstegg wird nun der Rebberg, bepflanzt mit der weissen Johanniter-Weintraube, gepflegt. Vorbei am «Bibersee» durch den Schlosswald ging es in Richtung Jägerstübli. Es war eine herausfordernde Familien-Wanderung. Für diese Anstrengung wurden sie alle belohnt mit Getränken, Grilladen und Dessert und mit Unterhaltung der Jagdhornbläser.

Dann setzte Benno Stadler, Obmann Jagdgesellschaft Sennwald Süd, zum Kompliment an, weil die Jungjägerinnen und Jungjäger die herausfordernde Wanderung geschafft haben. Damit meinte er die zukünftigen Jäger und Jägerinnen. Nicht zu vergessen, dass die jüngste Teilnehmerin Nora, die Enkelin von Valentin Aggeler, Obmann Jagdgesellschaft Sennwald Nord, gerade mal vier Monate alt ist. Dass sich die beiden Jagdgesellschaften Sennwald Nord und Süd zusehends nähern kommen, bestärkte der Obmann Benno Stadler in seinem Schlusswort zu diesem gelungenen Anlass.