Sennwalder Förster Hans Tinner übergibt Leitung an Simon Zürcher

Sennwald Hans Tinner übergibt die Leitung der Forstgemeinschaft Sennwald an seinen Nachfolger Simon Zürcher Ende Juni wird der Revierförster und Leiter der Forstgemeinschaft Sennwald, Hans Tinner, pensioniert. Die Arbeit in der Natur hat er stets als ein Privileg erachtet. Während 35 Jahren hat ihn die Arbeit mit Freude erfüllt. Adi Lippuner 26.05.2021, 10.08 Uhr

Die Arbeit in der freien Natur liegt dem Revierförster und Leiter der Forstgemeinschaft Sennwald, Hans Tinner, am Herzen. Adi Lippuner

Für den kurz vor den Pensionierung stehenden Revierförster Hans Tinner sind die letzten 35 Jahre wie im Flug vergangen. Hans Tinner sagt:

«Kaum zu glauben, dass ich nur noch kurze Zeit im Amt bin um dann die Aufgabe meinem Nachfolger zu übergeben.»

Ein Blick zurück zu den Anfängen: «Es war kein einfacher Einstieg, hatte doch der damalige Förster überraschend gesundheitliche Probleme und konnte mir sein gesamtes, über die Jahre angesammelte Wissen nicht weiter geben.»

Ein Ein-Mann-Betrieb

So habe er mit einem Beil, einer Messkluppe und einem Getränkeharass, gefüllt mit Ordnern, das neue Amt angetreten. «Es war ein Ein-Mann-Betrieb ohne Forstwerkhof, ohne Büro und ohne jegliche Maschinen und Fahrzeuge.»

Doch der leidenschaftliche Förster kniete sich 1986 in die Aufgaben, erarbeitete sich Schritt für Schritt das nötige Wissen und organisierte, plante und überwachte die Arbeiten für den Wald. «Schon rasch wurde die Gründung der Forstgemeinschaft für die fünf Dörfer der Gemeinde Sennwald in Angriff genommen und ich durfte diesen Prozess begleiten.»

Der kurz vor der Pensionierung stehende Revierförster und Leiter der Forstgemeinschaft Sennwald, Hans Tinner am Fusse des Schutzwaldes. Adi Lippuner

Erster Forstwerkhof und kleines Arbeitsteam

Während die Vorbereitungen für die Aufforstungen am Staubernfirst liefen wurden, gelang auch die Gründung der Forstgemeinschaft. Die Ortsgemeinde Frümsen erstelle einen ersten Forstwerkhof und vermietete diesen an die Forstgemeinschaft. Hans Tinner blickt zurück:

«Wir konnten Maschinen anschaffen und es wurden zwei Personen angestellt.»

Zu Beginn habe man die in Teilzeit für den Wald arbeitenden Landwirte miteinbezogen und mit diesen gearbeitet, solange sie sich zur Verfügung stellen.

Freude am neuen Werkhof

Die schrittweise Professionalisierung aber auch die technischen Fortschritte, sei es bei der Ausrüstung der Forstwarte im Wald oder der elektronischen Datenverarbeitung im Büro, hat der nun kurz vor der Pensionierung stehende Förster mitgemacht.

«Einfacher ist es in keinem Bereich geworden, denn die Anforderungen an den Beruf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Vorschriften, alles schriftlich zu dokumentieren, lässt die Präsenz im Büro ansteigen.» So sei er weniger an der Front, «doch eigentlich ist der Kontakt und das möglichst oft vor Ort sein eine der wichtigsten Aufgaben.» Freude hat er auch am neuen Werkhof, der nun bis zur Pensionierung fertig ausgebaut sein soll.

Glücklich mit Wunschberuf

Aufgewachsen ist Hans Tinner in Buchs, dort konnte er auch seine Ausbildung als Forstwart machen. Mit dem Besuch der interkantonalen Försterschule in Maienfeld wurde die Grundlage für seine spätere Tätigkeit gelegt. «Dann bewarb ich mich, nach einigen Jahren selbstständiger Tätigkeit beim Forstrevier Sennwald und erhielt die Stelle.»

Er habe sich in seinem Wunschberuf immer wohl gefühlt. «Das Privileg, viel in der freien Natur zu arbeiten, die Aufgaben selbstständig erledigen zu dürfen, aber auch das Vertrauen der Waldbesitzer zu geniessen, hat mich während der 35 Jahre mit grosser Freude erfüllt.»

Der Aufbau der Forstgemeinschaft Sennwald war eine der prägenden Aufgaben für hans Tinner. Adi Lippuner

Viele Optionen für die Freizeitgestaltung

Die Veränderungen aber auch die Verbesserungen, insbesondere bei den Ausrüstungen aber auch das vertiefte Wissen im Zusammenhang mit der Unfallprävention beurteilt Hans Tinner positiv. «Unser Team mit inzwischen sechs Leuten, davon zwei Forstwarte in Ausbildung, sind für die Gefahren bei den Waldarbeiten sensibilisiert. Während meiner gesamten aktiven Zeit durfte ich auf ein engagiertes und motiviertes Team zählen.»

Und auf die Frage, wie er die Zeit nach Ende Juni gestalten werde, meint Hans Tinner. «Da gibt es viele Optionen. Einerseits werde ich in Teilzeit als Berater in einem privaten Unternehmen aus dem Forstbereich tätig sein. Andererseits sind unsere beiden erwachsenen Töchter und ihre Familien dankbar für die Hilfe bei der Betreuung ihrer Häuser und Gärten. Und meine Frau und ich werden Wanderungen und Velofahrten in der Natur geniessen und ein besonderes Augenmerk wird auch in Zukunft dem Schlosswald gelten. Die grosse, zusammenhängende Waldfläche in der Ebene ist einzigartig und soll in der jetzigen Form erhalten bleiben.»

Simon Zürcher Bild: Doris Lippuner