Wer in den kommenden Monaten durch Sennwald fährt, muss sich auf Wartezeiten an einem Lichtsignal gefasst massen. Der Kanton beginnt nämlich am kommenden Montag mit den Bauarbeiten für die neuen Fussgängerquerungen bei der Raiffeisenbank und bei der Kreuzung Staatsstrasse/Dornen. Gleichzeitig werden die Bushaltestellen Äugstisriet verschoben und behindertengerecht umgebaut, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

Corinne Hanselmann 26.08.2021, 13.01 Uhr