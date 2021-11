Sennwald: Kein Campus – Schulen sollen in den Dörfern bleiben

Sennwald Einwohner wollen keinen Campus: Die Schulen sollen in den fünf Dörfern der Gemeinde Sennwald bleiben Die Gemeinde Sennwald befragte die Einwohner zur Entwicklung der Sport-/Mehrzweckhallen und Schulen. Nun liegen Ergebnisse vor. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 18.11.2021, 16.40 Uhr

Die Gemeinde Sennwald führte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft (IQB) der Ostschweizer Fachhochschule (OST) im Oktober und November eine Bevölkerungsbefragung durch. Im Zentrum stand die Entwicklung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie Schulen in der Gemeinde beziehungsweise in den fünf Dörfern (der W&O berichtete).

62 Prozent wollen Schulen in Dörfern

Eine deutliche Antwort gab es auf die Frage, ob die bestehenden Schulstandorte in den Dörfern beibehalten oder zu einem einzigen Schulcampus in Salez zusammengeführt werden sollten. 62% sind dafür, dass die Schulen weiterhin in den Dörfern bleiben. Nur 15% sind für eine zentrale Lösung mit Schulcampus, 21% für eine teilweise Zusammenlegung, abhängig von der Nachfrage.

«Aufgrund der Umfrageergebnisse bleiben die Schulen weiterhin in den Dörfern», resümiert Gemeindepräsident Bertrand Hug.

«Es wird keinen Campus geben.»

Dieses Ergebnis bestätige noch einmal, dass die Erweiterung der Schulanlage Zil in Sennwald, über die am 28. November abgestimmt wird, nicht in Frage gestellt werden sollte. Auch für die sonstige weitere Entwicklung im Bereich des Schulraums sei es wichtig zu wissen, dass ein Campus kein Thema sei, sagt Bertrand Hug.

Vorausgegangen ist dieser Umfrage eine Diskussion darüber, wie die in die Jahre gekommene Turnhalle Türggenau in Salez ersetzt werden soll – durch eine Einfachturnhalle oder, wie von einer Interessengemeinschaft gefordert, durch eine Mehrfachhalle auf der grünen Wiese.

Womit die Turnhalle ersetzt wird, ist noch offen

Im Zusammenhang damit wollte der Gemeinderat herausfinden, ob die Bevölkerung einen zentralisierten Schulstandort (Campus) gegenüber den heutigen Standorten in den Dörfern vorziehen würde.

Jetzt, da der Campus vom Tisch ist, will der Gemeinderat mit der IG Mehrfachhalle Gemeinde Sennwald demnächst eine Diskussion führen. Hug:

«Der Termin steht bereits.»

Fakt ist: Die Turnhalle Türggenau in Salez muss ersetzt werden. Ob mit einer Einfachturnhalle für ungefähr 5 bis 7 Mio. Fr. am bisherigen Standort oder einer Mehrzweckhalle (Zwei-/Dreifachturnhalle) für schätzungsweise 20 bis 25 Mio. Fr. auf dem angrenzenden Bauland südlich der Schulanlage, das ist noch offen. In der Umfrage sprachen sich immerhin 46% der Befragten für eine Einfachturnhalle aus, 31% für eine Mehrzweckhalle.

Mehr als die Hälfte ist zufrieden mit der Sporthallen-Infrastruktur

Auf die Frage, wie zufrieden man mit der bestehenden Infrastruktur in Bezug auf Sport-/Mehrzweckhallen sei, antwortete mehr als die Hälfte (54%) mit sehr zufrieden oder zufrieden. Nur 12% sind unzufrieden oder sehr unzufrieden, 21% kreuzten «teils-teils» an

37% der Befragten verneinten aber die Frage «Verfügt die Gemeinde aus Ihrer Sicht für die nächsten Jahre über eine ausreichende Infrastruktur in Bezug auf Sport-/Mehrzweckhallen?». 40% antworteten mit Ja, 23% mit «nicht beurteilbar». Angenommen, es gäbe in Salez eine neue Mehrzweckhalle, würden diese 59% der Befragten nie oder einmal pro Jahr für Trainings, Vereinsaktivitäten oder Veranstaltungen nutzen. Nur 19% würden sie mindestens einmal wöchentlich nutzen.

878 von 5000 beantworteten die Fragen

Angeschrieben wurden für die Umfrage alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren – das sind rund 5000. Die Rücklaufquote liegt bei 17,6 Prozent und blieb damit unter den Erwartungen des Gemeinderats, wie Bertrand Hug gegenüber dem W&O sagt. Die Antworten hätten aber dennoch eine Aussagekraft, mit der man gut arbeiten könne.

Die Umfrageergebnisse liegen erst seit wenigen Tagen vor. Was der Gemeinderat im Detail alles aus den Umfrageergebnissen ableite, werde sich in nächster Zeit erst zeigen, so der Gemeindepräsident.

Der Schlussbericht, in dem die Antworten zu sämtlichen Fragen aufgeführt sind, kann demnächst unter www.sennwald.ch eingesehen werden.