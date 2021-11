Sennwald: Wertgegenstände und Bargeld bei Einbruch erbeutet

Sennwald Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus: Wertgegenstände und Bargeld als Beute Einbrecher drangen gewaltsam in ein Haus an den Egeten in Sennwald ein. Heini Schwendener 03.11.2021, 11.39 Uhr

Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Symbolbild: Kapo SG

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Egeten eingebrochen. Gemäss Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude.