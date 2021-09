Sennwald Ein Klavierkonzert mit emotionaler Tiefe Tiefgründiger musikalisch-künstlerischer Abend zum Bettag in der evangelisch-reformierten Kirche Sennwald. 23.09.2021, 05.00 Uhr

Lisa Maria Schachtschneider spielte auf einem eigens gemieteten Steinway B-211 Flügel.

Im Rahmen der Konzertreihe KiSSS (Konzert-Kunst-Kultur-Kirche in Sennwald-Salez-Sax) gab die in Oberriet lebende Pianistin und Klavierpädagogin Lisa Maria Schachtschneider am vergangenen Sonntag unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen ein gut besuchtes Klavierrecital in der evangelisch-reformierten Kirche Sennwald.

Passend zum Bettag liess die Pianistin ein nachdenklich-melancholisches Programm mit Werken von J. S. Bach, L. v. Beethoven und J. Brahms erklingen. In ihrer Moderation brachte Schachtschneider die ausschliesslich in der Tonart d-Moll komponierten Werke mit ihrer persönlichen Wahrnehmung der weltweiten Auswirkungen der Coronapandemie in Verbindung.

Gespür für unterschiedliche Charaktere

Die Pianistin verglich die Polyfonie J. S. Bachs mit dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, der – wie in der Musik Bachs – nur in der Gegensätzlichkeit seiner verschiedenen Stimmen zu einer grossen Einheit werden könne. In der anschliessenden 6. Englischen Suite Bachs überzeugte die einheimische Pianistin durch eine wunderbar plastisch und klar artikulierte Stimmführung und ein sicheres Gespür für die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Tanzsätze.

Nachdem Lisa Maria Schachtschneider dramatische Folgen der Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie für Kinder weltweit zitierte, spielte sie mit den Variationen op. 18 b von J. Brahms ihren persönlichen «Klagegesang» über die traurigen Begleiterscheinungen und die Opfer der Pandemie.

Die Pianistin beeindruckte in dieser selten zu hörenden Klavierfassung des ursprünglich für Streichsextett komponierten Werkes mit grosser dynamischer Bandbreite und emotionaler Tiefe.

Gelungener Abend mit tiefgründigem Konzept

Den Höhepunkt des Abends bildete die wahrhaft meisterlich und «stürmisch» interpretierte Sonate op. 31 Nr. 2 von L. v. Beethoven («Sturmsonate»). Der tief anrührend gespielte zweite Satz der Sonate bilde laut Schachtschneider das Herzstück ihres Programmes «3 big B in d», wäre er doch eine «Insel des Glückes».

Ein gelungener und eindrücklicher Abend mit tiefgründigem künstlerischem Gesamtkonzept. (pd)