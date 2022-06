Ein Glücksfall im Klassenzimmer: Lehrerin spricht auch ukrainisch

Es ist 8.05 Uhr, die Schülerinnen und Schüler trudeln nach und nach ins Klassenzimmer ein. Sie sitzen an den Tischen, die normalerweise für Kindergartenkinder gedacht sind. Die Zeit vergeht, die Kinder werden munter.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 4 und 15 Jahren arbeiten an Dossiers mit der Aufschrift «Jahreszeit: Der Frühling». Darauf zu sehen sind die Blumenpracht und bunte Farben, welche typisch für die Jahreszeit sind. Es wird fleissig gearbeitet. Die Kinder unterhalten sich auf Ukrainisch und teils Russisch – auch mit der Lehrerin Alexandra Rathmann.

Ein Schüler sucht in einem Raster voller Buchstaben nach Wörtern, ein anderer fragt in den Raum: «Der, die, das Frosch?» . Die Lehrerin, die ständig im Klassenzimmer herumgeht und nach den Kindern schaut, gibt Antwort. Die Kleinsten der Klasse sitzen zusammen an einem grossen Tisch. Sie malen grüne Enten und Häuser mit blauen Fassaden und roten Dächern. Die Stimmung ist locker, was den Kindern gut tut.

Im oberen Stock, in einem separatem, ruhigen Zimmer, wartet ein Jugendlicher auf den Beginn seiner Online-biologiestunde. Wegen der Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und der Ukraine fängt dieser erst kurz vor Mittag an. Er gibt mittels Übersetzungsapp zu verstehen, dass er die Wartezeit vor dem Unterricht nutzen würde, um sich vorzubereiten.

Den Schülerinnen Katarina und Marta geht es an diesem Tag gut, Marijana hingegen antwortet mit «es geht». Den drei Mädchen gefällt es in der Schule, doch das frühe Aufstehen, da sind sie sich lautstark einig, fällt schwer. «Der Unterricht startet hier 15 Minuten früher als in der Ukraine», erklärt die Lehrerin augenzwinkernd. Die drei Schülerinnen kommen aus dörflichen Verhältnissen. Doch die Reaktion auf die Annahme, dass ein Schweizer Dorf des eines ukrainisches Dorf ähnlich sein könnte, hätte nicht eindeutiger ausfallen können: Die Kinnlade der achtjährigen Marta fällt im Schnellzugstempo nach unten. «Alles ist verschieden!»

Marta möchte dereinst in einem Schönheitssalon arbeiten. In ihrer Freizeit singt und malt sie gerne. Die zwölfjährige Marijana malt ebenfalls gerne und ist kunstinteressiert. Die älteste unter den Mädchen, Katarina, spielt gerne mit Kindern und backt gerne Beerenkuchen.

Es ist bald Mittag. Einzelne Kinder machen sich bereit. Laufend kommen Eltern an und holen sie ab. (mei)