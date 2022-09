Sennwald: Wiedereröffnungsfest nach Sanierung der Kirche Sax

Sennwald «Die Arbeit ist gemacht, jetzt wird gefeiert»: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde feiert Wiedereröffnung der Kirche Sax Gut fünf Jahre dauerte die Sanierung. «Jetzt ist Feiern angesagt.» Mit diesen Worten läutete der Präsident der Kirchenvorsteherschaft das Wiedereröffnungsfest der Kirche Sax vom Wochenende ein. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Michael Berger (links), Präsident der Kirchenvorsteherschaft, bedankte sich bei den Mitgliedern der Baukommission für ihre Arbeit. Bild: Corinne Hanselmann

«Guet – besser – mitenand» – unter diesem Motto und mit einem bunten Programm wurde am Samstag und Sonntag in Sax gefeiert. «Auch wenn es jetzt stark regnen würde, ich kann Ihnen versichern, das Dach dieses Gotteshauses und auch der neu abgedichtete Boden sind dicht», sagte Michael Berger, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, bei der Begrüssung zum Festakt am Samstagnachmittag.

«Die Arbeit hier an dieser Stelle ist gemacht. Jetzt ist Feiern angesagt.»

Er bedankte sich bei den Mitgliedern der Baukommission, die von Jakob Tinner präsidiert wurde, herzlich für die grosse Arbeit.

Mit Denkmalpflege an einem Strick gezogen

Die wieder eröffnete Kirche Sax erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. Bild: Corinne Hanselmann

Zu Gast war Regula Graf, Denkmalpflegerin des Kantons St.Gallen, die das Bauvorhaben seit 2017 begleitete. «Es freut mich sehr, dass Sie alle zur Einweihung gekommen sind. Das zeigt mir, dass das Interesse an historischen Bauten, an ihrem Fortbestand und letztlich auch an der Denkmalpflege vorhanden ist», sagte sie zum Publikum.

Die um 1206 errichtete Kirche Sax sei nicht nur die älteste Sennwalder Kirche, sondern auch die älteste in ihrer Struktur erhaltene Kirche im ganzen Werdenberg. «Die Kirche Sax besitzt ein sehr wertvolles und original erhaltenes Chorgestühl, das etwa um 1800 erbaut wurde. Es gehört zu den Perlen der Kirchenausstattungen im ganzen Werdenberg», so Graf.

Man habe bei der Renovation der Kirche Sax vieles unter einen Hut bringen müssen. Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, eine ausgewogene Balance zwischen der möglichst authentischen Erhaltung der Kirche und den hohen Anforderungen der flexiblen Nutzung zu finden. Dies sei mit Bravour gelungen. Die Denkmalpflegerin bedankte sich bei Bauherrschaft, Architekten und Kantonsarchäologie, die alle bereit gewesen seien, am selben Strick zu ziehen.

Auch Marco Fahrni von der Kantonsarchäologie, Heiner Graf vom Kirchenrat der Kantonalkirche, Gemeindepräsident Bertrand Hug, Pfarrer Martin Böhringer von der Nachbarkirchgemeinde Eichberg-Oberriet und die Katholische Kirchgemeinde Sennwald überbrachten Grussworte. Die Saxer Burgbächler begleiteten den Festakt in der Kirche mit lüpfiger Musik, die grossen Anklang fand. Den Besucherinnen und Besuchern bot sich die Gelegenheit, an Führungen teilzunehmen. Im Kirchgemeinderaum gab es zudem eine Ausstellung.

Als Start in das Festwochenende hatte am Samstagmorgen eine gut besuchte Kinderfeier stattgefunden. Am Sonntag wurde in der Kirche ein Festgottesdienst gefeiert. Als Rahmenprogramm gab es je ein Platzkonzert der Jugendmusiken Sennwald und Rüthi, Aktivitäten für Kinder sowie Rösslifahrten.

