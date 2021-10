Sennwald Alkoholisierte Autofahrerin wendet auf Autobahn und muss Ausweis abgeben Am Sonntagnachmittag hat eine 69-jährige Frau ihr Auto auf der Autobahn A13, Höhe Sennwald, gewendet. Dazu befuhr sie auch verkehrt den Überholstreifen. Mehrere entgegenkommende Autos mussten dem Auto der 69-Jährigen ausweichen oder anhalten. Die Frau fuhr in fahrunfähigem Zustand. Sie musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben. 11.10.2021, 09.38 Uhr

Eine 69-Jährige fuhr kurz vor 14:15 Uhr mit ihrem Auto in die Autobahn A13 über die Autobahneinfahrt Sennwald Richtung Oberriet ein. Höhe Einfahrtsstreifen hielt sie ihr Auto auf dem Pannenstreifen an. Anschliessend wendete sie ihr Auto und fuhr verkehrt rum in die Autobahn ein. Dazu überfuhr sie den Einfahrtsstreifen, den Normalstreifen und anschliessend den Überholstreifen.