65-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein Auto: 38-Jährige wird bei der Kollision verletzt

Am Donnerstag sind an der Simon Frick-Strasse zwei Autos miteinander kollidiert. Durch den Aufprall wurde eine Mitfahrerin leicht verletzt. Sie musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden von rund 15'000 Franken.

08.01.2021, 08.44 Uhr