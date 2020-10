«Seit Überwachungskameras im Einsatz sind, ist es ruhiger geworden»: Videoüberwachung ist im W&O-Gebiet ein häufig beigezogenes Instrument Wichtig ist den Gemeinden einerseits die präventive Wirkung von Überwachungskameras, andererseits haben Aufnahmen solcher Kameras in der Vergangenheit die Aufklärung von Straftaten erleichtert. Aufnahmen von Überwachungskameras spielen in der Polizeiarbeit heutzutage eine wichtige Rolle. Corinne Hanselmann 26.10.2020, 09.12 Uhr

Manchen Menschen vermitteln Überwachungskameras im öffentlichen Raum eine gewisse Sicherheit. Corinne Hanselmann

Ein beschädigter Mülleimer, ein gestohlenes Velo, eine leer geräumte Hofladen-Kasse, ein Überfall in einem Geschäft oder ein Autolenker, der nach dem Tanken davonfährt, ohne zu bezahlen – die Liste der Fälle, in denen eine Videoaufzeichnung bei Ermittlungen helfen kann, ist lang.

Es komme häufig vor, dass Kameraaufnahmen im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gesichtet werden, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Solche Aufnahmen sind ein zusätzliches Instrument, das wir beiziehen können und das uns unter Umständen die Ermittlung erleichtert.»

Ein Instrument, das die Polizei früher nicht hatte.

Wenn die Polizei Aufnahmen einer Kamera benötigt, kann sie die Herausgabe wenn nötig durch die Staatsanwaltschaft erwirken mit einer Editionsverfügung.

Die einen schrecken Kameras ab, andere decken sie ab

«Für gewisse Täterschaften hat es eine abschreckende Wirkung, wenn sie wissen, dass sie durch eine Kamera überwacht werden», so Krüsi. «Für andere aber auch nicht, sie vermummen sich.» Doch selbst dann können Aufnahmen hilfreich sein. Krüsi weiss:

«Auch Bilder von Menschen, die meinen sich unkenntlich zu machen, helfen bei der Ermittlung.»

So könne man vielleicht erkennen, ob ein Täter oder mehrere beteiligt waren. Man sieht zudem Kleidung und Statur.

Dank Kameraaufnahmen zum Beispiel in Selbstbedienungshofläden könne nach einem Diebstahl zumindest ein Signalement des Täters erstellt werden und man könne allenfalls erkennen, ob bei verschiedenen Fällen derselbe Täter am Werk gewesen sei. «Sonst haben wir unter Umständen gar nichts oder nur einen Fingerabdruck», sagt Krüsi. Es komme aber auch vor, dass Täter Kameras runterreissen oder mit Klebeband oder Zeitungspapier abdecken.

Bei den Velounterstände beim Oberstufenzentrum Grof schauen Kameras mit. Corinne Hanselmann

Auch Gemeinden setzen auf Überwachung öffentlichen Raum

Kameras im öffentlichen Raum und in Zügen geben den Menschen dort eine gewisse Sicherheit, sagt Krüsi. «Sie wissen, dass eine Kamera beim Geschehen ‹mit schaut›.» Auch für Ladenbesitzer oder Private spiele der psychologische Faktor der Beruhigung oft eine wichtige Rolle.

Weniger gern sieht es die Polizei, wenn Private zum Beispiel bei einem Einbruch mit Kameraaufnahmen von sich aus in sozialen Medien an die Öffentlichkeit treten. Der Mediensprecher sagt:

«Nur die Polizei hat die richtigen Möglichkeiten, um zu ermitteln.»

Auch Gemeinden in der W&O-Region setzen seit Jahren auf Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Bereichen und bauen diese immer wieder aus. Dabei müssen sie klare Regeln einhalten und beispielsweise kameraüberwachte Areale kennzeichnen.

In Sevelen werden bald zusätzliche Kameras installiert. Heini Schwendener

Sevelen erweitert demnächst

Im Zusammenhang mit dem kürzlich fertiggestellten Erweiterungsbau der Schulanlage Gadretsch hat die Gemeinde Sevelen beschlossen, weitere Videoüberwachungskameras zu installieren. Sie hat eine entsprechende Verfügung erlassen.

Wie Interims-Gemeindepräsident Ruedi Kühne sagt, haben Überwachungskameras eine gute Präventivwirkung. «Früher hatten wir an verschiedenen Orten regelmässig Sachbeschädigungen.» Nach mehrfachen Reklamationen von Anwohnern bei Seveler Schulhäusern habe man vor rund zehn Jahren erste Überwachungskameras in Betrieb genommen.

«Seit Kameras im Einsatz sind, ist es ruhiger geworden und es gibt massiv weniger Sachbeschädigungen.»

Diese Erfahrung hat Ruedi Kühne auch bei seinem Arbeitgeber Schoeller Textil AG gemacht. Regelmässig seien dort Dellen in die Alufassade getreten worden – bis Überwachungskameras installiert wurden. Es wirkt offenbar, wenn potenzielle Täter sehen, dass ihre Machenschaften aufgezeichnet werden.

Grundsätzlich sei nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Jugendliche ausserhalb der Schulzeit auf dem Schulgelände aufhalten, so Kühne, denn «sie sollen ja auch irgendwo sein können – solange sie keine Sachbeschädigungen begehen».

Bei der Schulhauserweiterung Gadretsch, Sevelen, werden demnächst Kameras installiert. Heini Schwendener

Beim Gadretsch-Erweiterungsbau sind nun elf neue Kameras bei drei neuen Haupteingängen, vier Direkteingängen zu den Kindergärten, überdachten Bereichen und Spielplatz vorgesehen. Rekurse gegen die Verfügung sind innert der Frist keine eingegangen. Die Verkabelungen am Neubau seien bereits vorbereitet, so Ruedi Kühne. Der Auftrag für die Beschaffung und Installation der Kameras werde nun ausgeschrieben.

Nicht nur bei der Schule Gadretsch, sondern auch bei den Schulhäusern Galstramm und Rans sowie bei der Entsorgungsstelle Zinslihof sind bereits länger Kameras im Einsatz.

Buchs investierte bereits 130000 Franken

Nicht nur Sevelen, auch andere Gemeinden im Werdenberg machten positive Erfahrungen mit Videokameras. Die Stadt Buchs beispielsweise erliess 2011 eine erste Verfügung und installierte Kameras bei Eingangsbereich, Veloraum und Tiefgarage des Oberstufenzentrums (OZ) Flös, beim Spielplatz Kappeli, bei Veloraum und -unterständen des OZ Grof, beim Postplatz und bei der SBB-Unterführung beim Bahnhof. 2014 folgten Kameras beim Velounterstand OZ Flös und beim Kindergarten Räfis und 2018 beim Bahnhofplatz/neuen Bushof. Für den kommenden November ist die Inbetriebnahme von Überwachungskameras bei der Sammelstelle Unterstüdtlistrasse geplant.

Die Unterführung beim Bahnhof Buchs ist videoüberwacht.

«Die Standorte wurden mit Bedacht gewählt. Typischerweise handelt es sich um eher neuralgische Orte auf öffentlichem Grund», so Stadtschreiber Remo Märk.

«Die Videoüberwachung soll insbesondere gewalttätige Ausschreitungen beziehungsweise Vandalismus verhindern sowie die Aufklärung von Straftaten erleichtern.»

Rund 130000 Franken hat die Stadt in mehreren Etappen investiert. Laufende Kosten sind dabei nicht eingerechnet.

Staatsanwaltschaft verlangte mehrfach Einsicht

«Verschiedene Videoaufnahmen haben in der Vergangenheit wohl dazu beigetragen, die Aufklärung von Straftaten wesentlich zu erleichtern», schreibt Stadtschreiber Remo Märk. «Die Stadt hat von der Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren – zwecks Einsichtnahme in gespeichertes Bildmaterial – einige Editionsverfügungen erhalten.» Auf die Frage nach den Erfahrungen mit der Videoüberwachung schreibt Märk:

«Die Erfahrungen sind aus unserer Sicht positiv».

Dies zeige sich vor allem auch daran, dass seitens der Staatsanwaltschaft die besagten Editionsverfügungen auch tatsächlich eingehen. Die Videoüberwachung stelle aber nur ein Element der städtischen Sicherheitskonzeption dar.

Die Sammelstelle Unterstüdtlistrasse, Buchs, wird bald videoüberwacht. Corinne Hanselmann

Mit Aufnahmen gegen Abfallsünder

Erst eine einzige Videokamera hat die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann installiert. «Diese ist bei der Entsorgungsstelle Chuchitobel und wird benötigt, um Personen zu erfassen, die dort unrechtmässig ihren Abfall entsorgen», ist von der Gemeinderatsschreiberin Edith Meyer zu erfahren.

Auch die Gemeinde Sennwald hat bei ihrer Entsorgungsstelle beim Werkhof Frümsen eine Videoüberwachung installiert und rüstet diese im Zusammenhang mit der vor einigen Monaten fertiggestellten neuen Entsorgungshalle noch auf, wie Gemeindepräsident Bertrand Hug sagt. Seit 2008 hat die Gemeinde ein Videoüberwachungsreglement. Ausgelöst durch Vandalismus sind beim Schulhaus Haag seit 2009 fünf Überwachungskameras im Einsatz. Aufnahmen vom Werkhof wurden aufgrund von illegalen Entsorgungen schon mehrfach gebraucht, so Hug. Sein Fazit:

«Videoüberwachung ist ein passendes und akzeptiertes Mittel, um mindestens präventiv zu wirken.»

Die Gemeinde Sennwald habe bisher rund 10000 Franken investiert.