Seit Freitagmorgen 99 Polizeieinsätze in Zusammenhang mit Corona-Meldungen See- und Flussufer, Spiel- und Sportplätze sowie Grillstellen: An diesen Orten waren die meisten der Polizeikontrollen zu verzeichnen,bei denen zu grosse Personengruppen auf die Coronaregeln aufmerksam gemacht wurden. Nur die wenigsten mussten gebüsst werden, weil sie nicht einsichtig waren. 19.04.2020, 11.13 Uhr

An Gewässern und Grillstellen mussten zu grossen Gruppen auf die Coronamassnahmen aufmerksam gemacht werden. Dieses Bild entstand vor den Einschränkungen durch das Coronavirus..







Themenbild: Martin Toengi

(wo) Grösstenteils hielten die Personen, welche von der Polizei kontrolliert wurden, die gelten Abstandvorschriften und Gruppengrössen ein, wie die St.Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist am Freitagabend und am Samstag etwas angestiegen. Zum grössten Teil mussten die Patrouillen an See- und Flussufer, zu Parks, an Spiel- und Sportstätten sowie zu Grillstellen ausrücken.

Meistens waren die Angetroffenen einsichtig

An einigen Örtlichkeiten konnten mehrere Kleingruppen angetroffen werden. Grösstenteils hielten diese die geltenden Vorschriften ein. Nur wenige Personen mussten gebüsst werden, weil sie den Anweisungen nicht Folge leisteten und keine Einsicht zeigten.

Bei allen Kontrollen wie auch bei drei Geburtstagspartys wurde erklärt, dass das Abstandhalten untereinander von zentraler Bedeutung ist. Personen, die sich in abgesperrten Bereichen von Grillstellen und Gewässern aufhielten, wurden gebüsst, wie die Polizei mitteilte.

Prostituierte wird angezeigt

Nach Meldungen über zwei geöffnete Restaurants und eines Verkaufsgeschäfts konnten die ausgerückten Polizisten keine Verfehlungen feststellen.

Eine Prostituierte, die in einem Bordell einen Freier bediente, wurde bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.