Seilziehclub Sevelen Erfolgreiche Wettkampfpremiere: Platz drei nach verhaltenen Auftakt Das neu formierte Seveler Seilziehteam zeigte Stärke und steigerte sich im Turnierverlauf. 10.06.2021, 15.33 Uhr

Sevelens Seilzieher steigerten sich im Turnierverlauf und wurden am Ende Dritte Bild: PD

(pd) Nachdem die ersten Saisonturniere der Ostschweizer Seilziehmeisterschaft abgesagt werden mussten, hiess es am vergangenen Samstag wieder: «Seil auf». In Mosnang starten fünf Mannschaften zu einem kurzfristig organisierten OSM Turnier. In der Mannschaft vom Seilziehclub Sevelen standen drei Zieher, welche zuvor noch nie an einem Turnier der Ostschweizer Seilziehmeisterschaft teilgenommen haben.