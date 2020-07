Sechs Mannschaften - sechs Favoriten: Der Werdenberger Cup verspricht Ausgeglichenheit und spannende Fussballspiele Im Lokalfussball rüstet man sich auf die neue Spielzeit. Eine wichtige Station ist der Werdenberger Cup. Die Ausgangslage vor der 8. Austragung präsentiert sich ausgeglichen: Jedes teilnehmende Team hat mit etwas Wettkampfglück Siegeschancen. Robert Kucera 20.07.2020, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer stellt am Werdenberger Cup wem ein Bein? Doch elementarer ist die Tatsache, dass das Turnier überhaupt stattfindet. Bild: Robert Kucera (Buchs, 31. Juli 2019)

Dank der Lockerungen des Bundes und der bislang konstanten sommerlichen Coronafällen rückt der Meisterschaftsstart für die lokalen Fussballer immer näher. «So können auch wir den Werdenberger Cup mit gutem Gewissen durchführen», hält Thomas Scherrer, OK-Präsident des Werdenberger Cups, fest.

Das Vorbereitungsturnier hat sich im Spielplan der lokalen Teams mehr als nur etabliert. Es stellt jeweils eine der letzten Gelegenheiten dar, sich mit anderen zu messen, bevor die Saison mit den ersten Vorrundenspielen des Schweizer Cups lanciert wird.

Zur Sicherheit aller: 300 Fans sind das Maximum

Doch nicht der Sport allein bringt die Zuschauer auf die Buchser Rheinau. Der Cup ist zum Ort geworden, an welchem sich die Werdenberger Fussballfamilie trifft. «Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir den Cup auch dieses Jahr durchführen können», sagt Scherrer. Wie er betont, ist es allerdings ein spezielles Jahr.

«Wir haben viel unternommen, dass sich Spieler, Betreuer und Zuschauer sicher fühlen können.»

Die Schutzkonzepte des Schweizerischen und des Ostschweizer Fussballverbands werden eins-zu-eins umgesetzt.

Auch am Werdenberger Cup gilt: Hände waschen, desinfizieren und Abstand halten. «Doch wir wollen, dass sich jeder wohlfühlt und sich niemand bevormundet vorkommt», erklärt Scherrer weiter. Man werde zwar Checkpoints mit Personenkontrollen machen und maximal 300 Fans Einlass gewähren, aber die Maske dürfe man zu Hause lassen.

Mitzubringen sind: Gesunder Menschenverstand sowie der Wille zur Eigenverantwortung und zum respektvollen Verhalten gegenüber allen Cup-Besuchern.

Ein Turnier, bei dem alles möglich ist

Neben dem Geselligen geht es natürlich um nichts anderes als um die Krone im Werdenberg. Pro Partie beträgt die Spielzeit zwar nur 40 Minuten, doch die Teams nehmen das Turnier ernst. «Es ist kein Meilenstein, wenn man gewinnt. Doch man ist die aktuell beste Werdenberger Mannschaft. Es ist ein inoffizieller und prestigeträchtiger Titel», erklärt Scherrer. Und er kennt die lokalen Fussballer genau:

«Um diesen Titel wird auch gekämpft.»

Bei zwei Teilnehmern aus der 3. Liga und vier Vertretern aus der 4. Liga ist auf dem Papier die Favoritenrolle klar ersichtlich. Rekordgewinner Buchs (fünf Siege 2013 bis 2017) fordert den Titelverteidiger Gams heraus. Auf

heimischem Terrain haben die Buchser noch was gutzumachen. Denn letztes Jahr belegte das Rheinau-Team erstmals nicht Rang eins, als man mit der ersten Mannschaft antrat. 2018 war der Ligaunterschied zu gross und so wurde die zweite Mannschaft ins Rennen geschickt. Gams zeigte vor Jahresfrist auf, dass Buchs am Werdenberger Cup durchaus zu bezwingen ist.

2019 war Gams nicht zu stoppen. Doch der Titelverteidiger wird heuer hart gefordert. Bild: Robert Kucera (Buchs, 30. Juli 2019)

Der Gamser Thomas Scherrer hofft natürlich auf einen neuerlichen Exploit seines Teams. «Doch ich lasse mich überraschen. Ich mag es jedem gönnen.» Mit der Nennung eines Favoriten tut er sich sehr schwer. Zu ausgeglichen ist das Teilnehmerfeld, zu unberechenbar ist das Spiel mit dem Ball, zumal nichts anderes als Derbys auf dem Programm stehen. «Deshalb schliesse ich die 4.-Liga-Teams keinesfalls als Turniersieger aus», betont Scherrer. Zumal aus seiner Sicht das nötige Wettkampfglück bei diesem Cup eine entscheidende Rolle spielt.

Halbfinalspiele sind Garanten für Dramen vom Penaltypunkt aus

Wie wahr: Sämtliche Halbfinalspiele der letzten beiden Austragungen gingen ins Penaltyschiessen. Statt Gams gegen Trübbach hätte der Final 2019 auch Buchs gegen Haag lauten können. 2018 blieben Sevelen und Trübbach knapp auf der Strecke, Haag setzte sich im Endspiel gegen Gams durch.

Dieses Jahr kommt eine zusätzliche Komponente dazu, die mehr Fragen als Antworten auf die Favoritenrolle aufwirft.

«Niemand weiss, wie gut sich die Teams vorbereiten konnten und wie sich die lange Pause ausgewirkt hat»,

weist Thomas Scherrer auf den Abbruch der Meisterschaft 2019/20 und die darauf folgende coronabedingte Zwangspause hin.

In der Gruppe A sind die Turniersieger unter sich

Wie wenn die Spannung nicht schon gross genug wäre, sorgt der Spielplan für das erste Highlight. Denn in der Gruppe A treten alle Sieger des im Jahr 2013 neu lancierten Werdenberger Cups gegeneinander an. Einer von

ihnen wird am Finaltag bloss darum kämpfen, der Schmach um den letzten Platz aus dem Weg zu gehen.

Diese Konstellation war jedoch nicht etwa gewollt. Da der Werdenberger Cup gut funktioniert und die Feedbacks was den Modus betreffen durchwegs positiv waren, musste eine Modusänderung auch in diesem Jahr nicht in Betracht gezogen werden. So wurden die Gruppen wie jedes Jahr ausgelost. Lassen die 3.-Liga-Kicker die Haager hinter sich, kann es am Samstag zum Traumfinal kommen, da die 3.-Liga-Teams im Halbfinal nicht aufeinandertreffen können.