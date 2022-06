Grossanlass National Games St. Gallen. Fabian Roduner nimmt teil

Special Olympics

An den National Games in St. Gallen vom 16. bis 19. Juni nehmen 1800 Athletinnen und Athleten teil. Special Olympics Liechtenstein wird mit 36 Teilnehmenden vertreten sein, dazu kommt ein 17 Personen umfassendes Betreuerteam. Die Sportlerinnen und Sportler treten in den Sportarten Schwimmen, Fussball, Boccia, Tennis, Leichtathletik, Radfahren und Reiten an.

Der Grabser Fabio Roduner vertritt nicht als Einziger das Werdenberg. Wie die Sportdirektorin von Special Olympics Liechtenstein, Matilda Wunderlin, mitteilt, sind es drei weitere Athletinnen und Athleten, die in St. Gallen mit grossem Engagement Sport treiben werden. «Die Teilnahme an Anlässen und besonders Grossanlässen motiviert unsere Athletinnen und Athleten, ihr Bestes zu zeigen und abzuliefern», hält Wunderlin fest. Das Sportliche ist nur ein Teil des Ganzen, ergänzt Wunderlin: «Es ist schön für sie, weg von zu Hause zu sein und dass gefeiert wird.»

Dabei sein und seinen Sport so gut wie möglich auszuüben – darum wird es in diesen Wettkämpfen in St. Gallen gehen. Getreu dem Eid von Special Olympics: «Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.»

Wie Wunderlin erklärt, bereiten sich die Special-Olympics-Teilnehmenden zwar gewissenhaft und mit Zusatztrainings auf den Event vor. Doch um den Sieg oder Medaillen geht es nicht primär. Der Sport allein ist es, der für Begeisterung sorgt. «Neben der sportlichen Leistung geht es auch darum, dass unsere Athletinnen und Athleten mit der Wettkampf­atmosphäre umgehen können. Anlässe wie diese bieten ein grosses Lernfeld», erklärt Wunderlin weiter.

Zudem ist so ein Event mit vielen schönen Erlebnissen und Erfahrungen verbunden. (kuc)