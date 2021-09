45 Medaillen: SC Flös Buchs räumt ab

Schwimmen 45 Medaillen: Starkes Buchser Team überzeut an Mehrkampfmeisterschaften Die Flöser Schwimmerinnen und Schwimmer sammelten am Wettkampf in Eschen fleissig Edelmetall. Daneben hiess es aber auch, Abschied zu nehmen. Michelle Weder 23.09.2021, 15.33 Uhr

Die Schwimmcracks vom SC Flös Buchs reihten im Nachbarland Erfolg an Erfolg, Medaille an Medaille. PD

Trotz quarantäne-bedingter Ausfälle konnten die Flöser an den Mehrkampfmeisterschaften in Eschen überzeugen. Überflieger bei den 12-Jährigen mit insgesamt vier Gold- und einer Silbermedaille war Levente Nagypál. Er dominierte seine Kategorie (100 Meter Freistil, 100 Meter Brust, 100 Meter Delphin und 100 Meter Lagen) und musste sich lediglich von Clubkollege Amir Zargartou über 100 Meter Rücken geschlagen geben.

Zargartou schaffte es auch über 100 Meter Lagen aufs Podest und wurde Dritter. Auch bei den Elfjährigen überzeugte ein Buchser mit schnellen Zeiten: Julian Diez siegte souverän über 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen und wurde Zweiter über 100 Meter Brust.

Azzarone-Geschwister mit klasse Leistungen

Bei den 14-Jährigen zeigte Lukas Strojny starke Leistungen. Er gewann über 100 Meter Rücken und 100 Meter Delphin und wurde jeweils Zweiter über 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen.

Bei den 16-Jährigen durfte sich Aurelio Azzarone über 100 Meter Freistil, 100 Meter Delphin und 100 Meter Lagen eine Bronzemedaille umhängen lassen. Er zeigte seine beeindruckende Form besonders in den K.O.-Rennen der Junioren über 50 Meter Delphin und 50 Meter Freistil, wo er sich jeweils bis zum dritten Rang vorkämpfte und Ausdauer und Willenskraft bewies. Seine Schwester Adriana tat es ihm in der offenen Kategorie über 50 Meter Delphin gleich – sie kämpfte sich im brutalen K.O.-Rennen entschlossen in den Finallauf und biss sich dort mit starken Zeiten bis zum zweiten Rang vor – eine klasse Leistung der beiden Azzarone-Geschwister.

Brust-Spezialisten unter den ersten Drei

Bei den Mädchen überzeugte Natalia Diez bei den 14-Jährigen. Sie gewann über 100 Meter Freistil Silber und Bronze über 100 Meter Delphin und 100 Meter Lagen. Weitere Medaillen gab es für die beiden Delphinspezialisten Julien Hitzert (12 Jahre, Silber) und Mara Bürer (13 Jahre, Bronze) über die 100 Meter Distanz, sowie die vier Brustspezialisten Leonie Menzi (15 Jahre, Silber), Vivienne Feuz (14 Jahre, Bronze), Nola Menzi (13 Jahre, Bronze) und Matisse Mamin (13 Jahre, Bronze) über dieselbe Distanz.

Der letzte Podestplatz: Tara Lukic verlässt den SC Flös Buchs und wechselt in den Kanton Zürich. PD

Starke Konkurrenz in der offenen Kategorie

Das Flöser Aushängeschild Rufus Bernhardt musste in der offenen Kategorie an den Start gehen. Der 16-Jährige schnappte sich bei starker Konkurrenz eine Silbermedaille über 100 Meter Rücken und stellte über 50 und 100 Meter Freistil sowie über 100 Meter Delphin neue Clubrekorde auf. Über 100 Meter Rücken schaffte es Csenge Molnár aufs Podest. Die 16-Jährige gewann in der offenen Kategorie Bronze. Tara Lukic tat es ihr gleich über 100 Meter Lagen.

Auch beim Nachwuchs fehlte es nicht an guten Resultaten. Der achtjährige Victor Santeiu gewann Gold (50 Meter Delphin) und zwei Silbermedaillen (50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil). Giulia Ittensohn (11 Jahre) durfte zwei Medaillen in Empfang nehmen: Silber über 100 Meter Lagen und Bronze über 100 Meter Freistil. Akos Marton schaffte es bei den 10-Jährigen auf Rang drei über 50 Meter Freistil.

Abschied: Tara Lukic verlässt den SC Flös Buchs

Mit dem Gewinn der Silbermedaille setzte das Quartett mit Rufus Bernhardt, Felix Lerchner, Tara Lukic und Adriana Azzarone im 4x50-Meter-Staffelrennen den krönenden Abschluss von zwei spannenden Wettkampftagen. Sie freuten sich über den Podestplatz, denn sie hatten 13 weitere Vereinsstaffeln hinter sich gelassen.

Die schnelle Flöser Staffel erreichte den zweiten Platz. PD

Mit ihrem Einsatz in Eschen gab das Flöser Ausnahmetalent Tara Lukic auch ihren Abschied vom SC Flös bekannt. Sie hatte über viele Jahre als Nachwuchs- und Elite-Schwimmerin grossartige Erfolge erzielt und die Entwicklung des Vereins geprägt, sie war Mitglied des Regionalkaders und ein Vorbild für die Flöser Schwimmjugend. Sie beginnt ihr Studium an der ETH in Zürich und wird zum Schwimmverein Uster Wallisellen wechseln.