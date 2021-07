Finalplätze an SM: Neue Flöser Generation setzt sich gut in Szene

Schwimmen Neue aufstrebende Generation beim SC Flös Buchs: Drei Finalplätze an nationalen Titelkämpfen Der Nachwuchs des SC Flös Buchs setzte sich an den Schweizer Meisterschaften mit zwei Finalplätzen durch Rufus Bernhardt und einem Finalplatz durch Nola Menzi gut in Szene. Michelle Weder 26.07.2021, 14.08 Uhr

In seiner bevorzugten Stilart Rücken erreichte Rufus Bernhardt an den Nachwuchsmeisterschaften zweimal den Final. Bild: PD

Von Donnerstag bis Sonntag fanden in Aarau die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften statt. Vom SC Flös Buchs hatten sich neun Athletinnen und Athleten für die Wettkämpfe qualifiziert – so viele wie noch nie zuvor. Über 500 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 55 Vereinen massen sich im 50-Meter-Becken im Freibad Schachen am Ufer der Aare.