SC Flös Buchs erfolgreich bei Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften

Schwimmen Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften: Ein starkes Duo erreicht die Finalläufe Mit sechs Diplomen an den Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften beschliesst der SC Flös Buchs eine erfolgreiche Wettkampfsaison. 27.07.2022, 05.00 Uhr

Levente Nagypál vom SC Flös Buchs sicherte sich an den Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften in Tenero drei Diplome im Freistil und eines in der Disziplin Schmetterling. Bild: PD

Die drückende Hitze vergangene Woche machte allen Athleten an den Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften (NSM) in Tenero zu schaffen. Die warmen Temperaturen besser als andere im Griff hatten die beiden Buchser Levente Nagypál und Nola Menzi.

Bessere Leistungen wären möglich gewesen

Nagypál gelang es, sich in den Vorläufen viermal unter den schnellsten acht 13-Jährigen des Landes zu platzieren. Im Final schaffte er es dann auf Rang fünf über 800 Meter Freistil, Rang sechs über 400 Meter Freistil, Rang sieben über 200 Meter Freistil sowie Rang acht über 100 Meter Schmetterling. Mit vier Diplomen darf er auf einen sehr erfolgreichen Saisonhöhepunkt zurückblicken. Der talentierte Schwimmer geht trotzdem hart mit sich selbst ins Gericht: «Ich bin mit meinen Leistungen nicht zufrieden. Es war für mich zu heiss, um gute Leistungen zu erbringen.»

Eine Enttäuschung merkt man ihm aber nicht an. Der junge Athlet bleibt gelassen und nimmt das Positive mit: «Ich konnte Erfahrungen sammeln, die ich an meine nächste NSM mitnehme. Der Anlass an sich ist etwas sehr Spezielles und ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr wieder dabei sein und dann meine Bestleistung abrufen kann.»

Menzi überzeugt in den Brustrennen

Die 14-jährige Nola Menzi trat in der Kategorie 14 bis 15 Jahre an und schaffte im Vergleich zu älteren Schwimmerinnen trotzdem zweimal den Einzug in den Final der schnellsten acht. Dort belegte sie über 200 Meter Brust Rang sechs und über 100 Meter Brust Rang sieben. Über 100 Meter Schmetterling reichte es für den B-Final, wo sie ebenfalls als Sechstschnellste anschlug. Im Vergleich mit ihren Jahrgängerinnen lag sie über die Brustdistanzen jeweils auf dem zweiten Rang.

Eine starke Leistung, mit der sie prinzipiell zufrieden ist: «Mit den Platzierungen bin ich zufrieden, aber Zeiten hätte ich mir schnellere gewünscht. Wir haben uns gut vorbereitet und viel in diesen Wettkampf investiert. Die Temperaturen waren brutal. Aber sie sind für alle gleich, von daher gibt es nichts, worüber ich mich wirklich beklagen könnte. Jetzt freue ich mich auf meine Sommerferien.»

Brust-Spezialistin Nola Menzi reüssierte sowohl über 100 als auch über 200 Meter. Bild: PD

Starke Teamleistung und geglückter Futura-Final

In den B-Final schaffte es bei den Knaben Aurelio Azzarone über 200 Meter Schmetterling. Der 16-Jährige kämpfte sich als Siebter ans Ziel. Amir Zargartou tat sich über die 100 und 200 Meter Rücken hervor, schrammte aber mit zwei neunten Plätzen bei den 13-Jährigen zweimal knapp an einer Finalqualifikation vorbei. Julien Hitzert meisterte die 400 Meter Freistil mit einer starken persönlichen Bestzeit und zeigte sich leistungsfähig über die 100 Meter Schmetterling, wo er Rang elf bei den 13-Jährigen belegte.

Solide Leistungen zeigten auch die beiden Schmetterling- Spezialisten Lukas Strojny und Lars Peppinghaus.

Aufgrund starker Resultate an den drei Futura-Wettkämpfen, die im Verlauf dieser Saison in der Region Ostschweiz durchgeführt worden waren, hatten sich Emilia Mihálszki bei den Elfjährigen und Julian Diez bei den Zwölfjährigen für die Futura-Finals qualifiziert. Diese wurden am Samstag im Rahmen der NSM durchgeführt. Für sie galt es primär, Wettkampferfahrungen in einem äusserst kompetitiven Umfeld zu sammeln. Beide meisterten ihre Aufgaben mit Bravour und einigen neuen persönlichen Bestzeiten. Das beste Resultat von Emilia Mihálszki war ein zwölfter Rang über 400 Meter Freistil, jenes von Julian Diez Rang 14 über 100 Meter Freistil. (mw)