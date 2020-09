Schwierige Coronazeit für die lokalen Tierheime: Wenn keiner eine Reise tut, so wird den Betreibern die Butter vom Brot genommen. Massive Umsatzeinbussen bei Tierheimen: Ohne Reiselust bleiben Herrchen, Frauchen und Hund zu Hause. Robert Kucera 08.09.2020, 11.27 Uhr

Das Herumtollen in der Ferienzeit findet mit Herrchen und Frauchen statt – Tierheime und Tierpension erleben eine schwierige Zeit. Bild: Nana do Carmo

Die Besitzer von Tierheimen und Tierpensionen haben ein turbulentes Jahr 2020 erlebt – und noch nicht überstanden. Das ständige Wechselbad der Gefühle in der Coronazeit bekamen die Lucobello GmbH in Buchs, Ferienhunde Grabs und das Tierschutzhaus Schaan wesentlich stärker zu spüren als Selbstständige aus anderen Wirtschaftsteilen.

Es ist ein Auf und Ab: Erst schlug der Lockdown erbarmungslos zu. Mit den Lockerungen keimte die Hoffnung auf, dass just zur Ferienzeit wieder Normalität Einzug hält. Doch mit wiederum steigenden Fallzahlen und Reisebeschränkungen kam für die Tierheime und Tierpensionen der entscheidende Nackenschlag.

Grosse Reiselust contra Reisebeschränkungen

In vielen Geschäftszweigen profitiert man davon, dass die Allgemeinheit ohne Angst und unter Einhaltung von Sicherheitsmassnahmen dem täglichen Konsum frönen kann. Doch Anbieter von Tages- und Ferienplätzen für Haustiere sind darauf angewiesen, dass die Bevölkerung sich nicht nur in der Region, sondern sich auch im Ausland sicher bewegen kann. Respektive muss absolute Sicherheit darüber herrschen, nicht in jene Bredouille zu geraten, zur falschen Zeit aus einem falschen Ort in die Heimat zurückzukehren.

Fakt ist: Solange im Volk Verunsicherung in Bezug auf Reiseaktivitäten herrscht, ist die Lust auf Ferien in fernen Gefilden eingedämmt und das Geschäft der Tierheime und Tierpensionen läuft schlecht. Mit den Reisebeschränkungen und steigenden Fallzahlen ist der Hoffnungsschimmer nach den ersten Lockerungsmassnahmen erloschen.

Was bleibt, ist der Glaube an die Zukunft. Ist Reisen ohne Einschränkungen und ohne Sorgenfalten wieder möglich, «wollen die Leute nur noch weg», sagt Livio Vetsch vom Tierheim Ferienhunde Grabs. Offen sei einzig, wann dieser Zeitpunkt, der für die Branche so wichtig ist, kommt.

In den Tierheimen wurden 2020 deutlich weniger Hunde abgegeben. Die Hoffnung ruht auf uneingeschränktes Reisen. Bild: Benjamin Manser

Der Gürtel wird enger geschnallt

«Der Lockdown schlug ein wie eine Bombe», erinnert sich Livio Vetsch, Leiter vom Tierheim Ferienhunde Grabs. Vor den Frühlingsferien sei man noch ausgebucht gewesen – dann kamen die Stornierungen. Im Vergleich zu den letzten Jahren ging die Anzahl Buchungen um 97% zurück, berichtet Vetsch weiter. Die Sommerferienzeit lief zwar etwas besser – nur noch 30 bis 40 Prozent Verlust gegenüber den Vorjahren. Von einer wirtschaftlichen Erholung in seiner Branche sei man aber weit entfernt gewesen.

Dasselbe ist auch von Luzia Candreia (Mitinhaberin Lucobello GmbH in Buchs) und von Sandra Bricci (Leiterin Tierschutzhaus Schaan) zu vernehmen. «Es ist kein Vergleich zu den Vorjahren», äussert sich Candreia. Die fehlende Reiselust im Sommer wirkte sich für sie fatal aus.

«In dieser Jahreszeit machen wir 50 Prozent des Jahresumsatzes.»

Den Rückgang im Jahr 2020 schätzt sie auf etwa einen Drittel. Und aus Liechtenstein berichtet Bricci: «Die Einnahmen aus der Pension sind wichtig, um die Kosten für den Tierschutz zu decken.» Auf zirka die Hälfte schätzt sie die Einbussen in diesem Jahr.

Grosse Solidarität der treuen Kundschaft

Immerhin einen positiven Aspekt kann das Trio, das sich um die Vierbeiner in der Region liebevoll kümmert, wenn die Besitzer in die Ferien gehen, mitteilen: Es reicht vorerst zum Überleben und die Rechnungen können bezahlt werden. Neben einigen Feriengästen konnten in den Pensionen Buchs, Grabs und Schaan auch Tiere betreut werden, die nur für ein Wochenende abgegeben wurden. Und auch das Tagesgeschäft mit Betreuung von Hunden zog etwas an, als die Arbeitnehmer nicht mehr Homeoffice machten.

Einen finanziellen Zustupf vom Staat erhielten Ferienhunde Grabs und das Tierschutzhaus Schaan. Dagegen ging hier die Lucobello GmbH leer aus. Als Selbstständige hätte man Hilfeleistung beim Staat anmelden können. «Doch da wir eine GmbH sind, fielen wir durch alle Raster», erklärt Luzia Candreia. Unterstützung kam dafür von privater Seite: So erhielt sie als Spende einen grosszügigen Betrag, Kunden brachten ihre Hunde zur Tagesbetreuung auch dann vorbei, als sie Homeoffice machten und wiederum andere Kunde bezahlten, obwohl sie ihre Vierbeiner nicht abgaben.

Grundbedürfnis für viele Hundebesitzer: Nach den Lockerungen konnte man immerhin wieder Termine für die spezielle Pflege der Vierbeiner buchen. Bild: Severin Bigler

Viel Solidarität in dieser schwierigen Zeit erlebt auch Sandra Bricci. Viele Gönner und Spender unterstützen das Tierschutzhaus. Auch die Kunden helfen mit: Statt mit ihrem Tier kommen sie mit einer Spende vorbei. Livio Vetsch kann die Verluste der Tages- und Ferienbetreuung auf anderer Ebene etwas abfedern. Für ihn ist es ein Trumpf, dass er Vielseitigkeit anbietet. Nach den erfolgten Lockerungen buchte die Kundschaft wieder Plätze in den Bereichen Coiffure, Physio, Fitness oder Therapien.

Hoffnung auf Normalität im Reiseverhalten

Trotz allem bleibt es ein sehr schlechtes Jahr für Tierheime und Tierpensionen. «Es gibt immer einen Weg, wenn man nur will», hält Vetsch absolut nichts davon, nur zu jammern. Der Leiter von Ferienhunde Grabs ist zwar für dieses Jahr wenig zuversichtlich.

«Aber ein positives Zeichen reicht. Fallen die Reisebeschränkungen und sind die Grenzen wieder offen, dann wird einem die Bude eingerannt.»

Er baut auf die Reiselust der Bevölkerung. «Die Leute brennen darauf, in die Ferien zu gehen sowie ihre Verwandten im Ausland zu besuchen.» Doch Vetsch hebt den Mahnfinger: «Die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung steht an erster Stelle. Doch ich hoffe für alle Selbstständigen, dass die Normalität schnellstmöglich Einzug hält.» Bis es soweit ist, empfiehlt er: «Positiv denken.»

Dass das Geschäft mit den Herbstferien bereits gelaufen sei, befürchten neben Vetsch auch Sandra Bricci und Luzia Candreia. «Wir nehmen es, wie es kommt», sagt Bricci, Leiterin Tierschutzhaus Schaan. Ihr Blick geht schon in Richtung 2021. Die Hoffnung auf eine ertragsreiche Weihnachtszeit schwindet. Viel mehr baut sie auf Normalität im Frühling und dass die Leute dann für verlängerte Wochenenden verreisen und für ihre Haustiere das vertraute Plätzchen buchen.

Die Mitinhaberin von Lucobello in Buchs schreibt dagegen den Winter und die Weihnachtszeit noch nicht ab. Dies dürfe sie aus finanzieller Sicht nicht, wie Candreia verrät.

«Anfang 2021 stehen die dicken Rechnungen der Versicherungen an. Davor graut es mir schon.»

Sie hofft, dass das Geschäft bereits in der Weihnachtszeit besser läuft. Elementar aus ihrer Sicht ist, dass ab nächstes Jahr wieder Normalität herrscht.