Schweizergardist Carlo Willi aus Buchs ist dem Papst treu ergeben Der Vatikan darf 38 neue Hellebardiere zur Schweizergarde zählen. Kürzlich schworen sie in Galauniform mit Harnisch auf die Gardefahne ihren Eid, den Papst zu beschützen. Darunter war auch der 25-jährige Buchser Carlo Willi. Alexandra Gächter 08.10.2020, 11.15 Uhr

Carlo Willi aus Buchs beschützt als vereidigter Schweizergardist den Papst im Vatikan. Bild: Oliver Sittel

«Ich schwöre, treu, redlich und ehrenhaft zu dienen dem regierenden Papst und seinen rechtmässigen Nachfolgern und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen, bereit, wenn es erheischt sein sollte, für ihren Schutz selbst mein Leben hinzugeben.»

So beginnt die Eidesformel, welche die frisch vereidigten Schweizergardisten vergangene Woche auf die Gardefahne schwuren. Der Anlass fand in feierlicher Atmosphäre statt. Die Gardisten trugen dabei die Galauniform inklusive Harnisch. Unter den 38 neu Vereidigten war auch der 25-jährige Carlo Willi aus Buchs.

Der gelernte Landschaftsgärtner trat vor einem Jahr in die Schweizer Garde ein und hat nach einer zweimonatigen Grundausbildung seinen Dienst angetreten. Carlo Willi wollte die Italienische Kultur und Sprache kennen lernen und ein Teil der Tradition Schweizergarde sein. «Von meinem Umfeld habe ich sehr viel Zuspruch erhalten, nur ein paar wenige verstanden nicht, wieso ein junger Mann so etwas tut», sagt der Buchser.

Am Anfang mit Händen und Füssen verständigt

Nach verschiedenen Gesprächen mit dem Rekrutierungschef, dem Kommandanten und dem Kaplan der Schweizergarde wurde er aufgenommen. Zu Beginn seiner Gardezeit sprach er noch kein Wort italienisch. «Den meisten Gardisten geht es so. Vor allem am Anfang des Dienstes muss man sich halt mit Händen und Füssen verständigen, aber man lernt sehr schnell die Grundlagen der italienischen Sprache und schon nach kurzer Zeit kann man sich relativ gut verständigen», so Carlo Willi.

Der Tagesablauf eines Schweizergardisten variiert je nach Dienst und Gardist. Carlo Willis Ablauf besteht neben dem Dienst vor allem aus Sport, Italienischunterricht und gemeinsamer Zeit mit den Kameraden. «Die Zeit mit den Kameraden ist natürlich immer sehr schön. Aber auch der Kontakt mit Pilgern aus der ganzen Welt ist eine tolle Erfahrung. Im Allgemeinen gefällt mir der Dienst, in welchem man viel Kontakt mit anderen Personen hat, sehr gut», sagt der Buchser.

Disziplin, Opferbereitschaft und Respekt

Die Dienstzeit in der Schweizergarde sieht er als Lebensschule. «Wir leben und arbeiten in einem Umfeld, das uns sehr prägt und viele wichtige Eigenschaften mitgibt. Viele Gardisten machen einen positiven Reifungsprozess durch und erleben zum ersten Mal, was es bedeutet, auf eigenen Füssen zu stehen und Verantwortung zu tragen.» Disziplin, Opferbereitschaft und Respekt seien nur einige der Eigenschaften, die man in der Schweizergarde festigt. Carlo Willi sagt weiter:

«Dazu erhält man eine einmalige Ausbildung im Sicherheitsbereich und erhält Einblicke in die Geschichte des Vatikans, die vielen Personen verwehrt bleiben.»

Carlo Willi, links, schwört auf die Gardefahne seinen Eid. Bild: Oliver Sittel

So weiss er beispielsweise zu erzählen, dass die Schweizer Söldner früher als tapfere Soldaten bekannt waren. Deshalb fragte Papst Julius II die Eidgenossenschaft an, ob er ein Kontingent von Schweizer Söldnern für seine Garde rekrutieren kann.

1506 marschierten erstmals 150 Gardisten unter Hauptmann Kaspar von Silenen in den Vatikan. Rund 20 Jahre später bewiesen die Gardisten ihre Tapferkeit, als sie sich einer Übermacht deutscher und spanischer Landsknechte entgegenstellten und dem Papst zur Flucht verhalfen. Diese unerschütterliche Treue und das hohe Mass an Tapferkeit bilden noch heute die Grundbasis der Garde.

Carlo Willi gefällt es in der Garde sehr gut

Den wichtigsten Tag seiner Dienstzeit als Gardist hatte Carlo Willi am vergangenen Sonntag: Vor dem Stellvertreter des Papstes wurde er vereidigt. Dabei schwor er, das Leben des Papstes mit seinem eigenen zu beschützen. Aufgrund der Covid-19-Massnahmen wurde die Feier klein gehalten.

Die Mindestdienstzeit in der Garde beträgt zwei Jahre. Da es Carlo Willi hier sehr gut gefällt, kann er sich vorstellen, noch länger in der Garde zu bleiben. Zudem hegt er den Wunsch, nach seiner Dienstzeit Polizist zu werden.