Zwei Schwergewichte trumpfen auf: Gold an Titelkämpfen

Schweizer Meisterschaften Zwei Schwergewichte trumpfen auf: Buchser Duo holt Gold Die Judokas Ramon Hardegger und Roman Eggenberger wurden am Wochenende Schweizer Meister in ihren Kategorien. 02.12.2021, 17.36 Uhr

Würdige Vertreter des Judoclubs Buchs an den Schweizer Meisterschaften: Ramon Hardegger, Roman Eggenberger, Manuel Tischhauser, Noémie White (hinten von links), Elias Hardegger und Fabian Tischhauser (vorne von links). PD

Grosserfolg für den Judoclub Buchs: Gleich zwei Athleten erkämpften sich am ersten von zwei Wettkampftagen der Schweizer Einzelmeisterschaften in Biel die Goldmedaille. Zum einen war dies Ramon Hardegger im Schwergewicht der Kategorie Jugend. Der junge Judoka aus Gams gewann am Samstag alle seine Kämpfe vorzeitig und sicherte sich in einem spannenden Finalkampf Platz eins. Was nicht überraschend kam: Denn Hardegger galt aufgrund seiner bisherigen Saisonergebnisse als Mitfavorit auf den Schweizer-Meister-Titel.

Gold ging gleichentags auch an Roman Eggenberger aus Grabs (Schwergewicht Kategorie Veteranen). Was keine Selbstverständlichkeit ist. Denn die nationalen Titelkämpfe stellten für Eggenberger den ersten Einsatz nach einer Verletzungspause dar. Er gewann sämtliche vier Kämpfe, wobei zwei Duelle in seiner Kategorie sehr eng geführt wurden.

Bronzemedaillen in den Juniorenkategorien

Drei weitere Judokas des Werdenberger Vereins haben am Wochenende zu einem tollen Mannschaftsergebnis beigetragen. Bronze ging an die beiden Grabser Noémie White (Damen U18 bis 52 kg) und Manuel Tischhauser (Herren U21 bis 55 kg). Zudem erreichte Reto Enderlin in der Kategorie Herren bis 90 kg Platz fünf.

In der Vereinswertung belegte Buchs den elften Rang. Vertreten waren über 100 Vereine aus der ganzen Schweiz. (pd)