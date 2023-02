Schweizer Firmen im Ausland Trotz Schmiergelder und Korruption: Unternehmen werden nur selten bestraft Rund jedes fünfte Schweizer Unternehmen ist in für Korruption anfälligen Märkten ausserhalb Europas und Nordamerikas tätig. Die Strafen der Schweizer Staatsanwaltschaft fallen mild aus, so stoppt die 5-Millionen-Franken-Obergrenze der Justiz die Firmen nicht, ihre Auslandkorruption zu unterbinden. Jeanina Wirz 28.02.2023, 15.32 Uhr

Der Schweizer Grosskonzern ABB ist bekannt für seine sauber Arbeit und seine internationale Präsenz. Doch nun kommt ein Bestechungsskandal rund um ein Kohlekraftwerk in Südafrika den Industriekonzern teuer zu stehen. Die Einigung sieht vor, dass ABB Bussen im Umfang von 327 Millionen Dollar bezahlt. Davon gehen laut dem US-Justizministerium 315 Millionen Dollar an die USA und lediglich 4 Millionen Franken an die Schweiz. Die in der Schweiz gesetzlich mögliche Maximalstrafe für diesen Straftatbestand liegt bei 5 Millionen Schweizer Franken.