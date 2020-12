Schutzmassnahmen «Für viele Bewohner sind es die letzten Weihnachten» – Nur interne Weihnachtsfeiern in Altersheimen der Region Die regionalen Alters- und Pflegeheime führen Weihnachten mit Schutzkonzepten durch, jedoch intern und in einem kleineren Rahmen. Besuche bleiben jedoch weiterhin erlaubt, jedoch nicht auf den Zimmern. Michael Braun 16.12.2020, 17.25 Uhr

Rund um das Haus Wieden stehen mehrere beleuchtete Weihnachtsbäume. Michael Braun

«Ein grosses Fest mit stimmungsvoller Harfen- und Flötenmusik sowie Gesang und dem Besuch von drei Pfarrern»: So beschreibt der Interims-Heimleiter Martin Domigall Weihnacht im Altersheim Gärbi in Sevelen. Zumindest in Zeiten ohne Corona. Dieses Jahr wird es im Gärbi nur eine kleine interne Feier geben. Die Alters- und Pflegeheime sehen sich mit der kommenden Weihnachtszeit und dem Coronavirus einer grossen Aufgabe gegenüber. Nämlich den Bewohnern zu ermöglichen, Weihnachten zu feiern und gleichzeitig Infektionen von Heimbewohnern zu verhindern.



Die meisten Alters- und Pflegeheime der Region bieten den Bewohnern mit etwas angepassten Festivitäten trotz Corona ein Stück Weihnachten. So etwa das Haus Wieden, das eine interne Weihnachtsfeier mit gepflegtem Nachtessen durchführen wird. Dabei werde, wie auch in den anderen Altersheimen, darauf geachtet, dass die Bewohner innerhalb ihrer Gruppen bleiben, sagt Heimleiterin Domenika Schnider.



Besuche sind erlaubt, gefeiert wird aber ohne Externe

Die Angehörigen dürfen weiterhin in allen Altersheimen zu Besuch kommen. Bewohner dürfen auch weiterhin nach Hause genommen werden, in den Altersheimen wird aber davon abgeraten. Feiern werden meist intern, im kleineren Rahmen und ohne Besucher, durchgeführt. Einige Altersheime gestalten auch eine Möglichkeit für Angehörige, mit den Bewohnern Weihnachten zu feiern.



Auch im Haus will man mit festlicher Dekoration Weihnachtsstimmung verbreiten. PD

Im Haus Wieden etwa finden am 24. Dezember die alljährlichen «Päckliweihnachten» statt. Man heisse Besucher zu Kaffee und Kuchen willkommen. Natürlich mit Voranmeldung und unter Einhaltung der aktuellen Coronamassnahmen. Auch im Pflegeheim Werdenberg besteht über die Weihnachtszeit eine Besuchsmöglichkeit ähnlich eines Restaurants. Dabei können sich Familienangehörige und Bewohner unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen an einem Tisch mit Plexiglas-Trennscheibe treffen, sagt Gesamtleiter der «Pflege im Werdenberg» Mathias Engler. Die Bewohner seien dafür sehr dankbar. Das Weihnachtsessen finde dieses Jahr aber ohne Angehörige statt.



Marcel Huber, Institutionsleiter des Altersheims Möösli in Gams, betont: «Grundsätzlich ist Weihnachten dieses Jahr bei uns nicht viel anders als sonst, wir sind aber im Rahmenprogramm etwas eingeschränkt.»

«Normalerweise macht der Gemeinderat den Service, das ist dieses Jahr nicht möglich.»

Den Service, die Dekoration, die Musik und das Essen: All dies muss dieses Jahr vom Personal gemacht werden.

Kontaktmöglichkeiten werden geschätzt

«Es wird sehr geschätzt, dass wir probieren, Kontaktmöglichkeiten zu erhalten», sagt Gesamtleiter von «Pflege im Werdenberg» Mathias Engler. «Besonders in einer Zeit, in der viele alte Menschen mit Einsamkeit zu kämpfen haben.»

«Die Einsamkeit drückt den Bewohnern viel mehr auf die Seele als eine mögliche Infektion.»

Für viele Bewohner seien diese Weihnachten sowieso die letzten, ob etwas schneller mit Corona oder etwas langsamer ohne. «Für die Bewohner ist das Thema Corona oftmals fast untergeordnet», sagt Engler.



Auch den Eingang des Haus Wieden ziert ein Weihnachtsbaum. Michael Braun

Feierlichkeiten für Bewohner sehr emotional

Für die Bewohner sei die Begegnung und das Zusammensein an Weihnachten zentral, sagt Engler. «Weihnachten ist für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr wichtig», sagt der Interims-Heimleiter des Altersheims Gärbi in Sevelen, Martin Domigall. Das Fest und die verschiedenen Anlässe rund um Weihnachten seien für die Bewohner Fixpunkte in der dunklen Jahreszeit. Die Feierlichkeiten seien für viele jeweils sehr emotional. Die Besuche von Familienangehörigen machen diese Zeit für die Bewohner zudem sehr wichtig, resümiert er. Auch Domenika Schnider, Heimleiterin des Haus Wieden in Buchs, beteuert:

«Weihnachten löst bei den Bewohnern oftmals Erinnerungen an frühere Zeiten aus.»

Weihnachtsstimmung soll aufkommen

Trotz der schwierigen Umstände wollen die Alters- und Pflegeheime der Region, den Bewohnerinnen und Bewohnern schöne Weihnachten ermöglichen. Im Betagtenheim Wartau half das Personal den Bewohnern beim Dekorieren, da die Angehörigen nicht helfen kommen durften. Auch im Haus Wieden versucht man, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. «Unsere Weihnachtsdekoration ist dieses Jahr besonders ausgiebig», sagt Heimleiterin Domenika Schnider. Mit Christbäumen, vielen Lichtern und Weihnachtsmusik in der Cafeteria, will man den Bewohnern ein Weihnachtsgefühl geben. Die Heimleiterin sagt:

«Fast aus jedem Zimmer sieht man einen Weihnachtsbaum.»