Schutzkonzept «Die Bahnen fahren öfter und schneller, um den Gästefluss zu optimieren»: So wollen die Obertoggenburger Skigebiete ihre Gäste sicher durch den Coronawinter bringen

Die Obertoggenburger Bergbahnen bereiten sich auf eine ungewöhnliche Wintersaison vor. Die Bergbahnen Wildhaus AG und die Toggenburg Bergbahnen AG setzen auf rollende Planung, inländische Gäste und neue Innovationen.

Michael Braun 27.11.2020, 11.39 Uhr

Den Gästen soll trotz Corona ein unbeschwertes Wintererlebnis geboten werden. Bild: PD

Die Bergbahnen stellen beim Vorverkauf der Jahresabonnemente eine gute Nachfrage fest. Eine Einschätzung der Nachfrage bei den Tagestickets sei zurzeit schwierig, sagt Jürg Schustereit, Medienverantwortlicher der Bergbahnen Wildhaus AG.

Jürg Schustereit, Medienverantwortlicher Bergbahnen Wildhaus AG. PD

«Wenn der Gast sich wohlfühlt und feststellen darf, dass wir ihm ein sicheres Schneeerlebnis bieten, sind durchaus gute Zahlen zu erwarten.»

«Wir sind gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.» Dennoch bleibe die Frage, was alles möglich sein werde. «Wir bereiten uns nach bestem Wissen und Gewissen vor.»

Die Toggenburg Bergbahnen AG setzt dabei auf Innovationen wie etwa eine Check-in-App für die Gastronomie und einen Onlineshop.

Anspruchsvolles Umfeld für Bergbahnen

«Die Bergbahnbetriebe befinden sich im Hinblick auf die kommende Saison mit Corona in einem anspruchsvollen Umfeld», sagt Jürg Schustereit, Leiter Marketing der Bergbahnen Wildhaus. Zurzeit befinde man sich in einer rollenden Planung. Dennoch ist der Vorverkauf von Jahresabonnements bei der Bergbahnen Wildhaus AG und der Toggenburg Bergbahnen AG noch im Gange. «Nach dem Schnee vom letzten Wochenende haben die Verkäufe der Jahresabos noch einmal deutlich angezogen», sagt Jürg Schuste­reit.



Die sollen sich trotz der Coronaschutzmassnahmen sowohl auf als auch neben der Piste wohlfühlen. BIld: PD

Schutzkonzepte sollen den Gästen Sicherheit bieten

Zur Vorbereitung auf die Wintersaison gehört auch die Ausarbeitung von Schutzkonzepten, wie dies in der Coronapandemie eben vonnöten ist. In diesen Belangen erhalte man vom Verband Seilbahnen Schweiz und GastroSuisse wertvolle Unterstützung, sagt Schustereit. Grundsätzlich handle es sich um die bekannten Massnahmen. Dazu gehören Abstand und Maskenpflicht ebenso wie gute Signalisation und Information.



Ein Schwerpunkt des Schutzkonzepts werde der Talbereich sein. Hier wolle man die Gäste optimal lenken. Auch die Bahnsysteme könnten einen Vorteil bieten.

«Skigebiete mit offenen Bahnanlagen haben auf eine Pandemie bezogen einige Vorteile.»

Mit leistungsfähigen Anlagen schaffe man zudem einen kontinuierlichen Gästefluss. «Die Entflechtung und Lenkung der Gästeströme ist die Grundvoraussetzung» stellt Schuste­reit fest. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren seien bei den Kunden vermehrt Fragen aufgetaucht, sagt Schustereit. «Es muss mehr beantwortet und erklärt werden.»



Vorteile gegenüber grossen Wintersportgebieten

«Im Vergleich zu den grossen Skigebieten haben wir den Vorteil, dass bis zu 90 Prozent unserer Gäste aus der Schweiz kommen.» Die Gebiete, die einen relevanten Anteil an ausländischen Gästen haben, würden wahrscheinlich härter getroffen, resümiert Schustereit. Dazu komme, dass die meisten Schweizerinnen und Schweizer ihren Winterurlaub in der Schweiz planen werden. Auch die Lust auf frische Luft und Abwechslung werde unter Umständen die Nachfrage erhöhen.

Aus all diesen Gründen sei die Ausgangslage aktuell nicht nur negativ zu bewerten. Für einen baldigen Start des Winterbetriebes brauche es aber noch Naturschnee oder zumindest tiefere Temperaturen für die technische Beschneiung. Eröffnet wird am 12. Dezember, bei guten Verhältnissen auch an den Wochenenden davor.



Gegenüber grossen Wintersportgebieten zeigen sich in Coronazeiten mehrere Vorteile. Bild: Christian Tharovsky

Onlineshop, SwissPass und Gastro-App

Auch bei den Toggenburg Bergbahnen sieht man der kommenden Saison positiv entgegen, heisst es auf Anfrage des W&O. «Der Vorverkauf ist bis jetzt sehr gut gestartet», sagt der Mediensprecher Alex Singenberger. Durch den neuen Onlineshop werde sich dies in den kommenden Tagen sicher noch verstärken. Der Vorverkauf sei bis zum Start des täglichen Betriebs verlängert worden.



In der Gastronomie werde man mit einer Check-in-App arbeiten, die den Gästen eine Übersicht der freien Sitzplätze sowie Reservationsmöglichkeiten für Essenszeiten biete. Mit dem neuen Onlineshop und der Möglichkeit, das Skiticket auf den «SwissPass» zu laden, verhindere man mögliche Menschenansammlungen an den Kassen.

«Ausserdem fahren die Bahnen öfter und schneller, um den Gästefluss zu optimieren und Ansammlungen zu vermeiden.»

Überall wo mehrere Personen beieinander sind, müsse sich der Gast mit einem Mund-Nasenschutz schützen. Von einer Abschreckung durch die Masken geht man nicht aus. «Das Tragen einer Maske ist für den Gast nichts Neues und auch in den vorherigen Wintern haben viele Gäste bei kühlen Temperaturen bereits einen Gesichtsschutz getragen.»



Vorsichtige aber keine verunsicherten Gäste

Seit Corona sei natürlich einiges anders, aber die letzten Monate hätten gezeigt, dass der Gast trotzdem das Bedürfnis nach Bewegung an der frischen Luft habe.



Der Start des Skibetriebs ist auch dieses Jahr von den Schneeverhältnisen abhängig. Bild: Benjamin Manser

Die Gäste seien natürlich vorsichtiger, von einer Verunsicherung könne man aber nicht sprechen. «Gerade mit Innovationen wie dem Onlineshop für Tickets und der Möglichkeit, diese direkt auf den ‹SwissPass› zu laden, können wir Aspekte wie Wartebereiche positiv beeinflussen und den Gästen einen entspannten Ausflug ermöglichen.» Bereits während des Sommers habe man viele Gäste bemerkt, die zum ersten Mal im Gebiet der Toggenburg Bergbahnen unterwegs waren.



Der Start des Skibetriebs sei hauptsächlich, wie jedes Jahr, von den Schneeverhältnissen abhängig. Sobald die Verhältnisse es zulassen, werde man sofort auf Skibetrieb umstellen. Bei der Umsetzung der Massnahmen sehe man keine Probleme, stellt Mediensprecher Alex Singenberger fest.