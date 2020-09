Schulhausneubau und Doppelturnhalle der International School Rheintal: Ein architektonisches Siegerprojekt mit Vielfalt

Der Architekturwettbewerb für den Neubau der International School Rheintal in Buchs ist entschieden. Das Architekturbüro Kämpfen Zinke + Partner AG, Zürich, hat mit dem Projekt ‹One, Two, Three, Four› in allen Facetten überzeugt und auf dem ersten Rang platziert, wie es in einer Mitteilung heisst.

18.09.2020, 17.39 Uhr