Wartauer Schule lässt sich von der Bad Ragartz inspirieren

Gemeinde Wartau Der «Manipulator» auf dem Schulgelände: Die Kinder liessen sich von der «Bad Ragartz »inspiriert Die Projekttage des Primarschulhauses Dorf in Azmoos standen unter Motto «wARTau – Kunst im Dorf». 23.10.2021, 12.00 Uhr

Ein Produkt der Projektwoche: Der schulhauseigene «Manipulator» in Azmoos. Bild: PD

Die rund 80 Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 6. Klasse konnten sich seit langem wieder auf ein Erlebnis in klassendurchmischten Gruppen freuen. Der Höhepunkt war das Aufstellen einer 2,6 Meter hohen Kunstfigur. An ihren gemeinsamen Projekttagen besuchten die Klassen des Schulhaus Dorf die Kunstausstellung «Bad Ragartz». Dabei ging es per Velo dem Rhein entlang nach Bad Ragaz. Für viele der jüngeren Kinder war dies schon ein tolles Erlebnis.