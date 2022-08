Kanti Sargans: Schulstart mit 226 neuen Schülerinnen und Schülern

Schulbeginn 226 Schülerinnen und Schüler starten am Montag an der Kanti Sargans Am Montag nehmen im Kanton St.Gallen 1327 neue Schülerinnen und Schüler das Schuljahr an einer der sechs staatlichen Mittelschulen in Angriff. Wer Latein als Schwerpunkt wählt, muss nach Heerbrugg an die Kanti. Hans Bärtsch 13.08.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Kantonsschule Sargans. Bild: Ralph Ribi

Die sechs Mittelschulen erwarten zum Schulstart rund 4800 Schülerinnen und Schüler, 1327 sind Neueintritte. Damit liegt die Zahl der Neueintritte leicht unter dem Niveau des Vorjahres (1350). Sie übernehmen den Platz von 1114 Schülerinnen und Schülern, welche die Mittelschule abgeschlossen haben, wie die Staatskanzlei mitteilte. An der Kanti Sargans liegt die Gesamtschülerzahl bei knapp 800, 226 davon sind Neueintretende. Verteilt auf die Lehrgänge sind es 170, die sich fürs Gymnasium entschieden haben, 42 für die Fachmittelschule und 14 für die Richtung Wirtschafts- und Informatikmittelschule. Abgeschlossen haben die Kantonsschule Sargans im vergangenen Schuljahr 196 Absolventinnen und Absolventen.

Die gesamtkantonal erwähnten 1327 Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 59 Klassen, was durchschnittlich 22,7 Personen pro Klasse ergibt. Die hohe Zahl wurde gemäss Staatskanzlei dadurch erreicht, weil rund 60 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt wurden.

Fach Latein gibt es zum zweiten Mal in Folge nicht

Durch diese Massnahme, die das Bildungsdepartement verfügen kann, lassen sich dieses Jahr sechs Klassen oder rund zehn Millionen Franken über die vierjährige Ausbildungsdauer einsparen. Eine zusätzlich gebildete Klasse an einer Mittelschule würde Kosten von jährlich rund 480000 Franken verursachen. Da erfahrungsgemäss nach der Probezeit Abgänge zu verzeichnen sind, pendeln sich die Klassenbestände auf einem tieferen Niveau ein.

Die Kantonsschule Sargans sei von diesen Umverteilungen «nicht besonders betroffen», sagt Adrian Bachmann vom Amt für Mittelschulen auf Anfrage. Pech hatte etwa, wer Latein als Schwerpunktfach wählen wollte. Mangels Anmeldungen wird dieses Fach in Sargans zum zweiten Mal in Folge nicht mehr angeboten. Heisst also: Wer Latein lernen möchte, muss dafür nach Heerbrugg als nächstgelegenem Kantonsschulstandort ausweichen. Kantiabsolventinnen und -absolventen hätten entweder die Wahl, einen alternativen Schulstandort oder aber ein anderes Schwerpunktfach zu wählen, erläutert Bachmann.

Mit dem neuen Schuljahr wird an der Kanti Sargans der neue Container in Betrieb genommen. Dort sind jetzt die naturwissenschaftlichen Fächer angesiedelt. Auf das anstehende neue Schuljahr habe der Neubau bezüglich Schülerzahlen zwar keinen Einfluss gehabt, so Bachmann. Aber: Das Ziel sei schon gewesen, die Kanti Sargans «nicht zu überfüllen» angesichts des grossen, dringend nötigen Bauvorhabens.