Sennwald: Spatenstich zur Erweiterung der Schulanlage Zil

Schulanlage wird grösser «Emotional starkes Zeichen»: Spatenstich für Erweiterung Zil in Sennwald erfolgt Die Schulanlage entlang der Hauptstrasse in Sennwald wird für 8,7 Millionen Franken ausgebaut. Die Schulraumerweiterung wurde notwendig, weil der 1974 erbaute Kindergarten der Schulanlage Zil den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt. Heini Schwendener 28.04.2022, 05.00 Uhr

Am Mittwochmorgen versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter der Politischen Gemeinde und der Schule Sennwald sowie Planer zum Spatenstich für die Erweiterung der Schulanlage Zil. Bild: Heini Schwendener

Am 28. November 2021 hat die Sennwalder Bürgerschaft an der Urne einen Kreditantrag von 8,7 Millionen Franken für die Erweiterung der Schulanlage Zil gutgeheissen. Am Mittwoch wurde in Sennwald mit dem Spatenstich ein erster Meilenstein dieses Bauvorhabens gesetzt. Vertreterinnen und Vertreter der politischen Gemeinde und der Schule sowie Planer fanden sich zum obligaten Gruppenbild ein.