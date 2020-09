Schülerzahl seit Lockdown fast verdoppelt: Die Buchser Privatschule Scuola Vivante ist vorübergehend umgezogen Die Privatschule ist vorübergehend an die Lagerstrasse in Buchs gezogen. Der alte Standort an der Bühlstrasse wird umgebaut. Zudem ändert die Scuola Vivante ihren Namen. Corinne Hanselmann 23.09.2020, 11.53 Uhr

Seit Beginn des Schuljahres unterrichtet die Scuola Vivante im Provisorium an der Lagerstrasse 24. Michael Braun

Die Schülerinnen und Schüler der Buchser Privatschule Scuola Vivante gehen zur Zeit an der Lagerstrasse 24 zur Schule statt wie bis vor den Sommerferien an der Bühlstrasse 17. Dort muss saniert und umgebaut werden, denn das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Noch steckt das Projekt aber erst in der Planungsphase.

«Eigentlich wollten wir nicht jetzt schon umziehen, sondern auf das nächste Schuljahr hin.»

Das sagt Schulleiterin Karin Stenz auf Anfrage des W&O. Sie hat die pädagogische Leitung der Scuola Vivante im Sommer 2019 von den langjährigen Leitern Veronika Müller Mäder und Jürg Mäder übernommen, die Gesamtleitung der Schule im vergangenen März.

Schülerzahl hat sich fast verdoppelt

«Weil die Schülerzahlen während und nach dem Corona-Lockdown exorbitant gestiegen sind, brauchten wir dringend mehr Platz», so Karin Stenz.

«Für die Schule macht es Sinn, die Schülerzahl zu erhöhen. Dies führt zu mehr Stabilität der Gruppen und nachhaltiger Sicherung der Schulplätze.»

Weil sich mit den ehemaligen Büro-Räumlichkeiten der ABC Technics an der Lagerstrasse eine gute Gelegenheit für ein Schulprovisorium ergab, packte die Scuola Vivante diese Chance. Heute besuchen mit 43 Kindern fast doppelt so viele wie noch Anfang Jahr die Privatschule. Unterrichtet werden sie von 12 Lehrerinnen und Lehrern.

Die Schülerzahl der Scuola Vivante ist stark gestiegen. PD

Es hat sich herumgesprochen, dass es weitergeht

Karin Stenz erklärt sich den grossen Zulauf unter anderem damit, dass Eltern während dem Corona-Lockdown ihre Kinder zuhause beim Lernen beobachtet haben und ihnen bewusst wurde, dass das übliche Schulsystem nicht für jedes Kind passt. Zudem habe sich herumgesprochen, dass es mit der Scuola Vivante unter neuer Leitung weitergeht, nachdem sich die langjährigen Leiter zurückgezogen haben.

Die Scuola Vivante unterrichtet ihre Schüler in altersdurchmischten Lerngruppen in Basis-, Primar- und Sekundarstufe und betreut ausserdem Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren in der Wurzelstufe. Die Kinder und Jugendlichen werden individuell und spezifisch in ihren Begabungen und Interessen gefördert.

Schule ändert den Namen

Bald wird ein neues Logo eingesetzt. Corinne Hanselmann

Nebst baulichen Massnahmen möchte die Schule die Veränderungen, welche der Leitungswechsel mit sich zieht, auch nach aussen transparent machen. «Als neue Leiterin stehe ich weiter hinter der Schulphilosophie mit dem Leitsatz von Ortega y Gasset, ‹zu werden wer man im Grunde seines Wesens ist›. Ich möchte die Schule aber sanft pädagogisch den heutigen Bedürfnissen der Kinder und dem gesellschaftlichen Wandel anpassen. Zudem investieren wir vermehrt in die Begabungs- und Begabtenförderung. Auch im Zuge der Digitalisierung begeben wir uns auf einen neuen Weg», erklärt Karin Stenz.

Die Schule ändert deshalb ihren Namen in «La Nave – Schule die bewegt». Das Provisorium soll demnächst mit dem neuen Logo beschriftet werden.

In zwei bis drei Jahren soll die Schule wieder umziehen

Die Schule plant am bisherigen Standort an der Bühlstrasse 17 ein Bauprojekt. Corinne Hanselmann

Schon unter der ehemaligen Leitung war ein Umbau des rund 70-jährigen Gebäudes an der Bühlstrasse 17, in dem die Scuola Vivante bisher untergebracht war, angedacht. Das Gebäude sei sehr schlecht isoliert und es hätten nun diverse Dinge nach und nach renoviert werden müssen. Im Zuge des Leitungswechsels habe man das Projekt aber gestoppt und erst kürzlich wieder aufgenommen, sagt die heutige Schulleiterin Karin Stenz.

Gemeinsam mit dem Architekturbüro Carlos Martinez sei man nun dabei, ein Bauprojekt zu erarbeiten. Stenz sagt:

«Wir haben viele Schulkinder, die sehr sensibel sind. Es ist uns deshalb wichtig, dass gesundheitsfördernde Materialen wie etwa Holz verwendet werden. Die Kinder sollen sich geborgen fühlen. Zudem legen wir Wert auf eine gute Akustik».

Auch betreffend Energienutzung soll der Bau Vorbildcharakter haben, beispielsweise mit der Nutzung von Solarenergie. Vorgesehen ist, dass das neue Schulhaus an der Bühlstrasse 17 in zwei bis drei Jahren bezogen werden kann. Dies sei auch vom Bewilligungsverfahren abhängig, so Stenz. Die Kosten für den Umbau übernimmt die Familie Schertler Secli, Buchs, welche die Schule schon länger begleitet und unterstützt.

Aussenstandorte helfen, den Kontakt zur Natur zu behalten

Den Schulgarten mit Spielplatz behält die Schule als Aussenstandort, bis der Umbau startet. PD

«Wir behalten den Schulgarten mit neuem Kreativbewegungsplatz und ausgebautem Bauwagen an der Bühlstrasse als Aussenstandort, bis der Umbau startet», ergänzt die Schulleiterin. «Zudem haben wir einen weiteren Aussenstandort auf einem Reiterhof in Sennwald, ebenfalls mit fahrbarem Klassenzimmer, für die integrierte Reitpädagogik. Diese beiden Aussenstandorte helfen, den Kontakt zur Natur zu behalten.»

Die Kinder helfen bei der Rietlipflege mit. PD

Auch das Naturschutzprojekt Rietli wird weitergeführt. «Die Kinder helfen, es zu pflegen und begegnen der Flora und Fauna mit Interesse.»

Aus Büros wurde Schulprovisorium

So sieht eines der Schulzimmer im Provisorium aus. PD

Es musste nur wenig angepasst werden , um die Räumlichkeiten an der Lagerstrasse 24, die zuvor der Firma ABC Technics als Büros dienten, als Schulprovisorium nutzen zu können, wie Karin Stenz sagt. Das Gebäude ist zweistöckig. Im oberen Stock sind in zwei grossen Schulzimmern Obertsufe und Primarstufe untergebracht. Kleinere Büros werden als Stillarbeitsplätze genutzt.

Die Scuola Vivante hat Reitpädagogik in den Unterricht integriert. PD

In der unteren Etage werden die Schülerinnen und Schüler der Basisstufe unterrichtet und die Kinder der Spielgruppe/Wurzelstufe betreut. Hier befinden sich zudem Garderobe, Kreativräume und Mensa. Die Schule darf das bestehende Mobiliar, das den Eigentümern des Gebäudes gehört, nutzen. In der Küche musste ein grösserer Herd eingebaut werden. Zudem mussten Schlösser gewechselt werden, damit sich die Türen nicht mehr von alleine verschliessen.

Baugesuch für Umnutzung liegt bis 23. September öffentlich auf

Die Stadt Buchs erteilte der Privatschule eine provisorische Betriebsbewilligung, damit das Schuljahr bereits im Provisorium beginnen konnte. Nachträglich reichte die Schule nun noch ein Baugesuch für die Umnutzung ein. Dieses liegt bis 23. September öffentlich auf.