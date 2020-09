Kontrast zum hausärztlichen Alltag: Der Kommissar des Schriftstellerarztes aus Azmoos ermittelt in einem neuen Fall

Der schriftstellernde Arzt aus Azmoos hat seinem Kommissar Pavlides den vierten kniffligen Fall auf den Leib geschrieben. Allerdings erscheint sein Krimi «Magnetsturm» unter dem Akronym T. H. Isaak. Das Akronym ist ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet wird, hier also aus dem Namen Telemachos Hatziisaak. Auf die Idee mit dem Akronym kam Hatziisaak bei der Suche nach einem neuen Verlag für seine weiteren Pavlides-Bücher. Telemachos Hatziisaak erschien dem Verleger etwas schwierig und sperrig. Hatziisaak lenkte schnell ein, zumal er vor Jahrzehnten als Hobbymusiker ja auch schon mal als T. H. Isaak in Erscheinung getreten war. Auf dem Buchcover sind Hatziisaaks Bild und sein richtiger Name aufgeführt, er schreibt also nicht inkognito.