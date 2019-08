«Schneekönig» wegen Drogenhandels in der Strafanstalt Saxerriet verhaftet

Wegen mutmasslichen Drogenhandels im Gefängnis ist ein 64-jähriger Mann in der Strafanstalt Saxerriet in Salez verhaftet worden. Der Mann, der als «Schneekönig» zweifelhafte Berühmtheit erlangt hatte, befindet sich in Untersuchungshaft.