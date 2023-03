Schneekanonen verbrauchen viel Wasser

Schneekanonen Eigne Wasserreserven reichen nicht für Beschneiung aus: Bereits im Winter zeigt sich der Wassermangel in Ostschweizer Skigebieten Gerade die vergangenen Wintermonate waren für die beiden Skigebiete Chäserrugg und Wildhaus keine gute Saison. Elia Fagetti 06.03.2023, 05.00 Uhr

Die Schneekanonen brauchen viel Wasser. Reicht der Wasservorrat? Bild: PD/ Daniel Bruno Widmer

Kürzlich veröffentlichten die Pizoler Bergbahnen AG eine Mitteilung, worin sie über ihr Beschneiungssystem informiert. Was fehle, sei ausreichend Wasser für die Beschneiung. Dazu wolle man einen Stausee bauen. Mit der Umsetzung des 12-Millionen-Projektes gelingt es, die Beschneiung der Hauptpisten von Maienberg bis Schwamm sicherzustellen. Dieses Projekt wird vom Kanton St. Gallen mit Fördermitteln finanziert. Ob Ähnliches im Toggenburg geplant ist, erzählen die Vertreter der beiden Skilifte in Wildhaus und Unterwasser. Auskunft geben Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bergbahnen Wildhaus, und Livia Miliffi, zuständig für Marketing und Kommunikation bei der Toggenburg Bergbahnen AG.

Stauseen reichen für die Grundbeschneiung

Um Schneekanonen zu betreiben, wird viel Wasser benötigt. Für die Wildhauser ist Wassermangel zurzeit noch kein grosses Thema, denn sie verfügen über zwei Stauseen mit einem Füllvermögen von rund 60000 Kubikmeter Wasser (das entspricht 60 Millionen Liter Wasser). Diese füllen sich laut Gantenbein über Frühling und Sommer mit Schmelz- und Regenwasser auf, sodass die Pisten später beschneit werden können. «Diese Wassermenge reicht für die Grundbeschneiung aus. Für eine allfällige Nachbeschneiung beziehen wir Wasser aus dem örtlichen Wassernetz», erklärt Gantenbein.

Urs Gantenbein, Verwaltungsratspräsident der Wildhauser Bergbahnen Bild: Tobias Garcia

Gerade die diesjährige Saison ist laut Gantenbein sehr wasserarm: «Die Branche hatte mit der schlechten Grosswetterlage zu kämpfen. Die geringen Mengen an Niederschlag zeigen, wie wichtig es ist, die relativ kurzen Beschneiungsfenster zu nutzen.» Darunter versteht man die Tage respektive die Nächte, in denen es für die technische Beschneiung kalt genug ist. Dies bestätigt auch Miliffi: «Bei der Beschneiung darf die Lufttemperatur nicht höher als 3 Grad Celsius betragen. Jedoch ist auch die Luftfeuchtigkeit ausschlaggebend.»

Laut Gantenbein kann man in Wildhaus rund die Hälfte der Pistenfläche beschneien. Die Schneekanonen sind jedoch rund 20 Jahre alt. «Wir sind fortlaufend dran, die Anlagen technisch zu verbessern und zu erneuern», sagt Gantenbein.

Auf die Frage nach der allgemeinen Beschneiungsstrategie sagt Gantenbein: «Wir möchten die Beschneiung laufend verbessern. Gerade der Energieverbrauch der Maschinen ist in den letzten 20 Jahren um rund 50 Prozent gesunken.»

Kommen die Toggenburger Skipisten in den Genuss von Fördermitteln wie die Pizoler Bergbahnen? Nein, sagt Gantenbein. Man habe zwar vor drei Jahren im Rahmen des Projekts «Wildhaus 2.0» beim Kanton Gelder beantragt. «Diese wurden nicht gesprochen», sagt Gantenbein.

Angebote für den Sommer entwickeln

Auf der anderen Hangseite fährt man als Gast auf den Pisten der Toggenburg Bergbahnen AG mit Sitz in Unterwasser. Livia Miliffi ist Leiterin Marketing und Kommunikation für die Aktiengesellschaft. Auf Anfrage erklärt sie, wie man hier mit dem Problem der Beschneiung umgeht.

Livia Miliffi, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der Toggenburg Bergbahnen AG Bild: PD

Auch bei der Toggenburg Bergbahnen AG ist das Wasser ein Thema. Auf die kantonalen Fördergelder angesprochen, sagt sie: «Wir werden gerne zu gegebener Zeit mit dem Kanton über eine Finanzierung sprechen. Im heutigen Projektstadium ist es noch zu früh.» Damit meint Miliffi ein Projekt, welches zurzeit in Arbeit ist und eine gesamtheitliche Betrachtung miteinbezieht. Dazu zählt unter anderem das ganzjährige Wassermanagement. «Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es aber noch zu früh, dieses genauer zu erläutern», sagt Miliffi.

Verlagerung der touristischen Jahreszeiten

Auch wenn zurzeit alle Pisten geöffnet sind, wollen die Bahnen künftig vermehrt auf den Sommer setzen. «Die Toggenburg Bergbahnen AG hat bereits vor über zehn Jahren damit begonnen, für den Sommer und die schneefreie Zeit eine Strategie zu entwickeln», sagt Miliffi. Gerade die vergangene Saison habe gezeigt, wie wichtig solche alternativen Angebote sind.

Beim Wintersport scheint sich die AG nicht zu sorgen. Dank der vorteilhaften Topografie des Toggenburgs sei der Wintersport nicht in Gefahr. «Wie verschiedene Studien zeigen, haben die Gebiete am Nordrand der Alpen und die Nordhänge eine hervorragende Ausgangslage für eine sinnvolle Beschneiung», sagt Miliffi. So habe man für diese Saison einige weitere Schneekanonen angeschafft.