Schlossmediale - «Nicht einfach gewesen, am Festival festzuhalten»: Grande Finale mit Emotionen

(pd) Es war eine ganz besondere Schlossmediale: Im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie mitsamt Künstlerinnen und Künstlern und Programm in einen einjährigen Dornröschenschlaf versetzt, war auch bis vier Wochen vor Beginn des Festivals nicht klar, ob es tatsächlich stattfinden konnte. Doch es gelang: Von 21. bis 30. Mai konnten die Besucherinnen und Besucher der 9. Schlossmediale Werdenberg an zehn mitreissenden Abenden das Jahresthema «Gross und Klein» nicht nur erleben, sondern es in der Ausstellung auch aus unterschiedlichsten Perspektiven wahrnehmen und selbst durchwandern.

Um der aufgrund der Corona-Vorschriften geringeren Personenanzahl pro Konzert gerecht zu werden, hatten sich die Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr spontan bereit erklärt, ohne zusätzliche Gage zweimal pro Abend zu spielen. Und das Publikum liess sich diese erste Chance auf ein Live-Konzert nach so langer Kulturabstinenz nicht entgehen: Zahlreiche Konzerte waren ausverkauft. Auch die Ausstellung war sehr gut besucht. Unter Berücksichtigung aller Einschränkungen konnten bei der Schlossmediale in diesem Jahr insgesamt 1259 Besucherinnen und Besucher gezählt werden, heisst es in einer Mitteilung.

«Diese Schlossmediale war für uns alle wie ein allererstes Mal», fasst die künstlerische Leiterin des Schloss Werdenberg, Mirella Weingarten die Stimmung der zehn Festivaltage zusammen: «Für viele Künstler war es der erste öffentliche Live-Auftritt vor Publikum seit Monaten».

Und auch Thomas Gnägi, Leiter des Schloss Werdenberg, zeigt sich erleichtert und hocherfreut: «Dass es die – doch etwas überraschenden! – Öffnungen im Mai ermöglicht haben, unser Festival tatsächlich abzuhalten, war ein wunderbares Erlebnis. Es war an allen Abenden sehr intensiv zu spüren, wie sehr das kulturelle Leben geschätzt wird