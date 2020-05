«Gar kein Markt ist schlimmer»: Wie der Buchser Freitagsmarkt mit Corona-Einschränkungen und Regen in die Saison gestartet ist Erleichtert, aber auch etwas verunsichert waren die Marktfahrerinnen und Marktfahrer. Einige trugen beim coronabedingt verspäteten Saisonauftakt Schutzmasken, wie teilweise auch die Kundschaft. Heini Schwendener 15.05.2020, 12.55 Uhr

Endlich kann der Buchser Freitagsmarkt abgehalten werden. Vorsichtsmassnahmen wegen des Coronavirus sind aber allgegenwärtig. Bilder: Heini Schwendener

Das Wetter an diesem Freitagmorgen meint es nicht gut mit den Marktfahrerinnen und Marktfahrern sowie deren Kundschaft. Sie treffen sich wegen der Coronapandemie erst verspätet in dieser Saison erstmals wieder auf dem Alvierparkplatz. Es regnet leicht und warm ist es auch nicht. «Uns Marktleuten macht das Wetter nichts aus. Hoffen wir doch, dass sich auch die Kunden nicht davon abhalten lassen», sagt Tamara Schäpper an ihrem Olivenöl-Stand.

Tamara Schäpper ist froh, dass sie das Heraklis-Olivenöl ihres Vaters, der in Griechenland wohnt, wieder am Freitagsmarkt verkaufen kann.

Auch Heidi Freund vom Heiter Hof in Eichberg sagt: «Es gibt Schlimmeres als schlechtes Wetter. Gar kein Markt ist schlimmer.» Heidi Freund fährt normalerweise viermal in der Woche an einen Markt, zweimal in Altstätten, in Schaan und eben in Buchs. Sie führt ein breites Sortiment, darunter auch Brennereiprodukte. Sie hat den Humor noch längst nicht verloren und sagt mit einem Lächeln im Gesicht:

«Schauen Sie sich um, bei mir gibt es auch ein Corona-Schnäpsli.»

Die Stimmung am frühen Morgen beim Einrichten der Stände ist gelöst. Allenthalben sind die Leute froh, ihre regionalen Produkte endlich wieder auf dem Freitagsmarkt unter die Leute bringen zu können.

Der Stand von Leuzinger mit Bio-Bergkräutern vom Buchserberg wird eingerichtet. Endlich wieder Freitagsmarkt: Die Kundschaft lässt sich vom regnerischen Wetter nicht abhalten. Frische Tomaten lassen Sommergefühle aufkommen. Rita hat mit Nüssen und Genuss gebacken. Anstehen mit dem nötigen Abstand: Das Coronavirus hat auch Einfluss auf den Freitagsmarkt. Frisch vom Feld auf den Marktstand. Die Auswahl an Gemüse und Früchten ist gross.

Desinfektionsmittel steht bereit, bei einem Stand ist sogar am Boden mit einem Klebeband der Abstand markiert. Ursula «Urscheli» Vetsch sortiert mit einer besonderen Vorsichtsmassnahme die Backwaren und hört prompt den freundschaftlichen Spruch vom Nachbarn: «So, bist du jetzt mit Helm unterwegs?»

«Aber sicher, so ist die Arbeit doch viel bequemer als mit einer Maske.»

Ursula Vetsch schützt sich und die Kundschaft der Feinbäckerei Küss statt mit einer Maske mit ihrem «Helm».

Langsam trifft die erste Kundinnen und Kunden ein. Teilweise ist es ein freudiges Wiedersehen mit den Marktfahrern nach einer überlangen Winterpause. Die Kundschaft, so der allgemeine Tenor, ist froh, dass der Markt wieder geöffnet ist.

Gefällig präsentieren die Marktfahrerinnen und Marktfahrer ihr Angebot auf dem Alvierparkplatz.

Die Situation sei vielleicht noch etwas speziell, sagen mehrere Frauen. Vermisst wird, dass es derzeit den kleinen Kaffeestand nicht mehr gibt, «hier haben sich immer viele Mamis und Papis mit den Kindern getroffen», sagt eine Mutter.

Je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr Kundschaft findet sich auf dem Alvierparkplatz ein. Da und dort wird zusammen geschwatzt. Man hat sich ja schon lange nicht mehr gesehen. Der Markt, dessen Angebot und natürlich die Coronakrise sind die Themen. Mitten auf dem verregneten Alvierparkplatz steht ein einsamer Tisch mit einer Flasche Desinfektionsmittel. Zuweilen wird davon Gebrauch gemacht.

Langsam kommt Marktatmosphäre auf

Als das Markttreiben reger wird, bilden sich vor einigen Ständen kleine Kolonnen. Geduldig stellt sich die Kundschaft mit dem notwendigen Abstand an. So viel Zeit muss sein, schliesslich ist die Hauptsache, dass der Freitagsmarkt endlich wieder stattfinden kann. So langsam kommt an diesem verregneten Morgen und trotz der Coronamassnahmen die Marktatmosphäre zurück auf den Buchser Alvierparkplatz.