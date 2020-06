«Schleppender Weinabsatz»: Der Saxer Winzer Otto Rohner kann die Folgen von Corona noch nicht abschätzen Covid-19 beeinflusst wegen des Gastro-Lockdown auch den Geschäftsverlauf der Ostschweizer Weinkellereien. Markus Hardegger von der Fachstelle Weinbau erwartet, dass dadurch ein Drittel des Jahresumsatzes verloren geht. Heini Schwendener/Mario Testa 23.06.2020, 16.15 Uhr

Im Demeter Weingut Rohner in Sax stapelt Flurina Rohner Weinflaschen. Die Lager sind voller als auch schon, weil wegen der Coronakrise insbesondere an die Gastronomie nichts mehr verkauft werden konnte. Bild: Heini Schwendener

Die Tanks der grossen Weinkellereien im Kanton Thurgau sind voll, denn der Absatz in diesem Jahr ist wegen der Coronakrise stark rückläufig. Weinkellereien reduzieren darum im laufenden Jahr den Einkauf von Trauben. Im Kanton St.Gallen sei die Lage etwas weniger dramatisch und nur bedingt vergleichbar mit jener im Thurgau, sagt Markus Hardegger, Leiter der kantonalen Fachstelle Weinbau in Salez. Im Thurgau und in Schaffhausen gibt es nämlich viel grössere Betrieb als im Kanton St.Gallen.

Das Demeter Weingut Rohner in Sax ist die einzige Weinkellerei im Werdenberg. Winzer Otto Rohner bewirtschaftet Rebberge im St.Galler Rheintal und in der Bündner Herrschaft mit einer Gesamtfläche von rund drei Hektaren. Den Wein verkauft er je zur Hälfte an Private und an die Gastronomie.

Gastronomie im Lockdown, Veranstaltungen verboten

Weinbauer Otto Rohner vom gleichnamigen Weingut in Sax. Bild: Corinne Hanselmann

Weinproduzenten haben seit vielen Jahren keinen leichten Stand. Das hat verschiedene Gründe: Es gibt viele inländische Mitbewerber, hinzu kommen die Konkurrenz günstiger Weine aus dem Ausland und der tendenziell seit längerem rückläufige Weinkonsum. In diesem Jahr hat die Coronakrise die Situation zusätzlich verschärft. Der rund drei Monate lange Lockdown der Gastronomie und das Verbot von Veranstaltungen hat unmittelbare Auswirkungen auf den Weinkonsum. Otto Rohner sagt:

«Wir backen in unserem Betrieb im Vergleich ja kleine Brötchen.»

Gleichwohl spüre er die Coronakrise: «Der Weinabsatz ist schleppend.» Was das letztlich für sein Weingut bedeuten werde, sei im Moment noch nicht absehbar und hänge davon ab, wann der Absatz wieder anziehen werde. Weil aber während drei Monaten eines Jahres kaum Wein verkauft werden konnte, werde es ganz bestimmt Folgen haben, erklärt Otto Rohner.

Die Lagerbestände wachsen

Früher konnte das Weingut Rohner in der Regel seine Produktion von Jahr zu Jahr verkaufen. Das sei seit etwa zwei Jahren nicht mehr der Fall, so Rohner. Doch das habe nicht nur Nachteile, denn so könne man den Kunden auch verschiedene Jahrgänge des gleichen Weins anbieten. Weil nun aber der Absatz wegen der fehlenden Nachfrage fast zum Stillstand kam, sitzen die Weinkellereien auf hohen Lagerbeständen.

Otto Rohner im Rebberg beim Schloss Werdenberg. Bild: Corinne Hanselmann

Rohners Rotweine bleiben jeweils zehn Monate im Fass, danach wird der Rebensaft in Flaschen abgefüllt. Damit wird das Fasslager geleert und steht für die neue Ernte bereit, doch in der Kellerei stapeln sich die Flaschen, die nicht verkauft werden konnten.

Markus Hardegger, Leiter der kantonalen Fachstelle Weinbau.

Markus Hardegger, Leiter der kantonalen Fachstelle Weinbau, vermutet, dass wegen der Coronakrise ein Drittel des Jahresumsatzes wegfallen dürfte. Doch er zeigt sich verhalten optimistisch, denn die hergestellten Weine seien von guter Qualität. Letztlich müsse sich aber die Produktionsmenge dem Absatz anpassen.

Das Weingut Rohner in Sax produziert Trauben und Weine seit elf Jahren biodynamisch. Otto Rohner hofft, dass es nach der Coronakrise zu einer Rückbesinnung auf natürliche Werte kommt, in deren Folge sich auch die Aussichten für biodynamisch und lokal produzierte Weine verbessern.

«Das würde dann nicht nur unserer Weinkellerei zugutekommen, sondern auch unserer Natur und somit uns allen.»