Schlechte Zeiten für Verbrecher auch in der W&O-Region: Zahl der Einbrüche im Coronajahr leicht rückläufig

Trotz vier Delikten in und um die W&O-Region am vergangenen Wochenende stellt die Kantonspolizei St. Gallen zu Beginn der Winterzeit eine relativ tiefe Zahl an Einbrüchen fest. Bereits im Lockdown waren Einbrüche seltener geworden. Michael Braun 04.11.2020, 16.00 Uhr

Aufgepasst: Einbrecher nutzen oft den Schutz der Dunkelheit. Bild: PD

In Grabs und im Liechtenstein liessen dieses Wochenende ganze vier Einbruchsdiebstähle aufhorchen. In der Winterzeit ist eine solche Häufung normalerweise keine Seltenheit. In diesem Jahr jedoch schon, denn vor allem während dem Lockdown ging die Zahl der Einbrüche im Kanton um fast die Hälfte zurück. Auch in den ersten zwei Wochen der Winterzeit sei die Zahl der Einbrüche im Vergleich zu den Vorjahren relativ tief, genaue Aussagen können aber noch nicht gemacht werden, sagt Polizeisprecher Pascal Häderli.



Offene Grenzen ermöglichen Einbruchstourismus

Auch wenn viele Leute aktuell oft zu Hause sind und nur wenige verreisen, sind im Vergleich zum Frühjahr die Grenzen offen. «Anders als im Lockdown können jetzt wieder Kriminaltouristen einreisen», sagt Häderli.

Die tiefen Zahlen von März bis Mai seien auch auf die geschlossenen Grenzen zurückzuführen gewesen. Aber auch die inländischen Einbrecher hatten es schwerer, da es kaum Behausungen gab, die für einige Tage leer standen. Dies könnte auch im Herbst zu einem Nachteil für die Einbrecher werden.



Einbrecher verwenden meist einfache Werkzeuge, die sie gut verstecken können. Bild: PD

Einbruchstouristen sind schwer zu fassen

Die Aufklärungsrate ist bei Einbrüchen im Vergleich zu anderen Straftaten relativ gering. Im Kanton St. Gallen steigerte sie sich im Vorjahr von 28% (2018) auf 34%. Vor allem die Verfolgung von Einbruchstouristen gestalte sich oftmals schwierig, sagt Häderli. Die Dämmerungspatrouillen seien trotz den leicht rückläufigen Zahlen im Einsatz. Häderli resümiert:

«Es wäre fatal zu spekulieren».

Die Dämmerungspatrouillen beobachten, zeigen Präsenz und sind im Falle einer Meldung bereits in der Gegend. Meistens suchen sich professionelle Einbrecher abgelegenere Quartiere oder Strassen aus, stellt Häderli fest. Während ein bis zwei Tage werden die Häuser oder Wohnungen beobachtet, um anhand der Beleuchtung festzustellen, ob das Domizil zurzeit unbewohnt ist.



Prävention ist das beste Mittel gegen Einbrüche

«Das eigene Quartier kennt man generell am besten», sagt Häderli. Daher solle man besonders in der dunkleren Jahreszeit aufmerksam sein. Wenn unbekannte Personen herumschleichen, solle man vorsorglich die Polizei kontaktieren. Unter Umständen könne man so eine Tat verhindern.



Die Polizei führt im Winter sogenannte Dämmerungspatrouillen durch. Bild: Severin Bigler

Auch durch die Vorbereitung der eigenen vier Wände auf die düstere Jahreszeit könne man es den Einbrechern schwierig machen. «Wenn man für eine gewisse Zeit nicht zu Hause ist, hilft es viel, seine Anwesenheit zu simulieren.» Dies könne etwa über Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder geschehen. Auch altbekannte Tricks, wie etwa ein geleerter Briefkasten oder eine vom Schnee geräumte Auffahrt, schrecken Einbrecher ab, stellt Häderli fest.