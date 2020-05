Schild warnt vor Gefahr bei Nässe auf A13 bei Trübbach - Gerüchte wegen Baumängeln flammen wieder auf Seit Jahren halten sich hartnäckig Gerüchte über Baumängel an der A13 rund um die Verzweigung Sargans. Der Streckenabschnitt erfuhr von 2010 bis 2012 eine Erneuerung. Jetzt spricht ein Bauarbeiter von damals und bestätigt die Gerüchte. Katharina Rutz 27.05.2020, 11.55 Uhr

Auf der A13 bei der Ausfahrt Trübbach in Fahrtrichtung St.Margrethen ist ein neues Gefahrenschild aufgestellt worden. Es signalisiert Rutschgefahr bei nasser Fahrbahn.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) bestätigt auf Anfrage des «Werdenberger & Obertoggenburgers», dass dieses Signal neu ist: «Dieses wurde aus Sicherheitsgründen aufgestellt und hat präventiven Charakter.»

Bereits im August 2013 allerdings, knapp ein Jahr nach Fertigstellung der Erneuerung auf diesem Streckenabschnitt der A13, meldete sich der SVP-Kantonsrat Mirco Rossi beim W&O. Er bemängelte damals, dass sich grosse Mengen an Regenwasser auf der Fahrbahn zwischen Heidiland und Bad Ragaz sowie unter der Autobahnbrücke in Trübbach sammeln. Er war überzeugt davon, dass dies vermehrt zu Aquaplaning führen müsse. Auch heute noch steht Mirco Rossi zu den damaligen Aussagen und doppelt nach:

«Immer wieder wird dieses Problem auch jetzt noch an mich herangetragen.»

Er vermutet bauliche Mängel, die bereits beim Neubau bestanden haben.

Das Gefälle stimmt für die Entwässerung nicht

Tatsächlich bestätigt dies ein Bauarbeiter, der an der Erneuerung auf diesem Streckenabschnitt beteiligt war, gegenüber dem «W&O». Beim Vermessen der geplanten Fahrbahnhöhen direkt vor Ort hätten die Bauarbeiter bereits im Jahr 2010 Unstimmigkeiten festgestellt. «Wir haben gemerkt, dass das Gefälle so für den Wasserabfluss nicht stimmen kann», sagt er. Dies wurde auch an die zuständige Stelle weitergeleitet. Dennoch habe auf Geheiss der Bauleitung so weitergebaut werden müssen.

Also entstand im Jahr 2010 der Mittelstreifen der Autobahn. Im Jahr 2011 wurde die Spur Sargans Richtung Trübbach gebaut. «Dort war es nicht so schlimm», erinnert sich der Bauarbeiter. Im Jahr 2012 war die andere Richtung an der Reihe. «Im Zuge dieses Streckenabschnittes musste der bereits fertige Mittelteil wieder aufgerissen werden, um nachträglich Entwässerungskanäle einzubauen.» Das Gefälle der Fahrbahn freilich konnte nicht mehr korrigiert werden. Der Bauarbeiter sagt:

«Das Ergebnis ist ein Streckenabschnitt von rund 15 Kilometern zwischen Trübbach und der Raststätte Heidiland, wo das Wasser partiell nicht richtig abfliesst.»

Verschlechterung erst in den letzten Jahren

Das Astra betont erneut, dass es keine baulichen Mängel an der Autobahn gegeben habe. Julian Räss, Mediensprecher der Astra-Filiale Winterthur, sagt:

«Nach Ablauf der Garantiefrist von fünf Jahren sind keine Mängel festgestellt worden.»

Auch während der Bauphase sei es zu keinen Problemen gekommen.

Allerdings gab es laut Astra eine Verschlechterung der Fahrbahn vor der Ausfahrt Trübbach in Richtung St. Margrethen in den letzten Jahren. «Diese betrifft insbesondere das Zusammenspiel von Verschmutzung, Niederschlag und Belagsabschluss», sagt Julian Räss. Im Moment laufen Untersuchungen. «Voraussichtlich können in diesem Jahr erste Massnahmen ergriffen werden», teilt der Mediensprecher mit.

Solche Massnahmen könnten beispielsweise ein spezieller Belagsabschluss, Arbeiten am Bankett oder das Fräsen von Rillen sein. «Konkrete Massnahmen können aber vom Astra zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht präsentiert werden», sagt Julian Räss.