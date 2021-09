Rang drei: Junge Wildhauser Schützen überzeugen

Schiessen Wildhauser Junioren erreichen dritten Platz Am Samstag wurden in Goldach-Witen die Ostschweizer Liegend-Gruppenmeister Gewehr 50 m erkoren. 01.09.2021, 05.00 Uhr

Die erfolgreichen Wildhauser Schützen: Jan Moser, Manuel Strübi, Damian Oehler, Selin Brauchli (von links). Bild: PD

An den Qualifikations-Heimrunden hatten elf Junioren und 36 Elite Gruppen teilgenommen, wovon sechs Gruppen bei den Junioren und 17 Elite Gruppen letztlich am Finaltag in Goldach um den Titel kämpfen konnten.