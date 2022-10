Christoph Dürr: Siebter WM-Rang für den Sportschützen

Schiessen Weltklasseleistung: Siebter WM-Rang für den Gamser Sportschützen Christoph Dürr Der 26-jährige Gamser hält an den Weltmeisterschaften in Ägypten mit der internationalen Konkurrenz mit. Zu einer Medaillen hat es allerdings nicht gereicht. Robert Kucera 19.10.2022, 18.00 Uhr

Christoph Dürr mit Sarina Hitz und Trainer Enrico Friedemann (von rechts) nach dem Mixed-Wettkampf. Bild: PD

Derzeit finden in Kairo (Ägypen) die Weltmeisterschaften statt. Teil des Schweizer Teams ist auch der Gamser Christoph Dürr, der bislang zu drei Einsätzen gekommen ist. Einmal startete er in der Einzelkonkurrenz, zweimal vertrat er sein Land im Teambewerb.

Am Samstag vermochte sich die Schweizer Mannschaft Luftgewehr (Christoph Dürr, Jan Lochbihler, Lukas Roth), zunächst knapp gegen Norwegen um 0,4 Punkte durchzusetzen und erreichte als Achtplatzierte die nächste Runde der besten acht Teams.

Im zweiten Teil des Wettkampfs ging es um die Qualifikation für die Medaillenentscheidung der besten vier Teams. Nach Halbzeit lag die Schweiz noch aussichtsreich auf Platz fünf, fiel aber in der Folge auf Platz sieben zurück. Am Ende fehlten zum Match um Bronze 2,3 Punkte.

Lange Zeit im Kampf um die Medaillen dabei

Der sechste Wettkampftag am Dienstag begann gleich mit einem Paukenschlag: Der Solothurner Jan Lochbihler holte Gold mit dem Gewehr im Liegendwettkampf über die 50-Meter-Distanz.

Mittendrin im Medaillenkampf war lange Zeit auch Christoph Dürr. Nach vier von sechs Serien lag er auf Platz vier. Der Gamser Sportschütze konnte seine Pace aber nicht ganz durchziehen. Mit zweimal 103,3 Punkten in den folgenden Zehner-Serien fiel er auf Platz sieben zurück.

Starke Schweizer: Jan Lochbihler (links) holt Gold, Christoph Dürr fällt erst am Ende aus der Medaillenentscheidung und wird Siebter. Bild: PD

Eindrücklich wurde aufgezeigt, dass auf WM-Niveau bereits ein kleines Nachlassen fatale Folgen haben kann und mit Werten unter 104 Punkten pro Zehner-Serie die Medaillen in weite Ferne rücken.

Christoph Dürr fiel letztlich auf Platz sieben zurück – nichtsdestotrotz ein internationales Spitzenergebnis. Mit seinen total 626,9 Punkten verpasste er Bronze um 2,4 Zähler. Mit dem Schnitt der ersten vier Serien hätte der 26-Jährige jenen dritten WM-Rang holen können.

Bronzematch um nur 0,4 Punkte verpasst

Für Christoph Dürr blieb es auch im Anschluss die Weltmeisterschaften der knappen Entscheidungen.

Christoph Dürr holt an der WM in Kairo im Einzel Platz sieben, in den Teambewerben erreichte der die Ränge sieben und fünf. Bild: PD

Denn am selben Tag trat er im Mixed-Wettkampf abermals zum 50-Meter-Liegendschiessen an. An der Seite von Sarina Hitz schaffte er die Qualifikation für die zweite Runde der besten acht Teams mit Platz vier souverän.

Eben dieser Rang wäre im nächsten Teil des Wettkampfs nötig gewesen, um sich zumindest für den Bronzematch zu qualifizieren. Doch weder Hitz noch Dürr erreichten die Punktzahlen der ersten Runde.

Um winzige 0,4 Punkte verpassten sie Platz vier und beendeten den Wettkampf auf Rang fünf. Mit den durchschnittlich erzielten Punkten der ersten Runde hätte sich das Duo sogar für den finalen Kampf um die Goldmedaille qualifiziert