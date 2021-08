BSV Werdenberg räumt ab: Dreifach-Sieg am Kantonalen Match

Schiessen Überragende Werdenberger Schützen: Dreifachsieg am Kantonalen Matchtag In der Kategorie A2 2-Stellung Standardgewehr Elite setzte sich Mario Scherrer (Buchs) vor Jan Kressig (Haag) und Roger Lenherr (Gams) durch. 24.08.2021, 13.15 Uhr

Medaillengewinner am Kantonalen Matchtag (von links): Jan Kressig (Silber/Bronze), Mario Scherrer (Gold) und Roger Lenherr (Bronze/Silber). PD

(pd) Letzten Samstag führte der St. Gallische Kantonalschützenverband in der Schiesssportanlage Thurau in Wil den Kantonalen Matchtag durch. Dies in acht Gewehrkategorien 300 m sowie in drei Pistolenkategorien.