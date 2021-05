Schiessen Mit Hilfe von AC/DC: Der Gamser Sportschütze Christoph Dürr will den letzten Platz für die Olympischen Spiele Am Sonntag, 23. Mai, reist der Gamser Sportschütze Christoph Dürr nach Kroatien an die EM. Danach hat er Japan im Visier. Doch in seiner Schiessdisziplin ist nur noch ein Platz frei. «In Tokio dabei zu sein, wäre für mich ein grosser Erfolg und ein Privileg.»

17.05.2021

Die Qualifikation für die Olympischen Spiele wäre für den Gamser Sportschützen Christoph Dürr ein grosser Erfolg. Enrico Friedemann

In Osijek (Kroatien) nimmt der Gamser an der Europameisterschaft in der Sparte 50 Meter Gewehr in Einzel- und Teambewerben teil. Der anstehende Wettkampf wirkt auf den ersten Blick unspektakulär und für den mittlerweile erfahrenen und viel gereisten 25-Jährigen banal. Doch für den Sportschützen und seine Mitstreiter ist die EM in Osijek alles andere als ein normaler Anlass innerhalb einer Wettkampfsaison. Schliesslich stellt die EM nach der langen Coronapause erst das zweite internationale Stelldichein dar. Zudem werden mehr als nur Medaillen vergeben. Es geht um die letzten Plätze für die Olympischen Spiele in Tokio.



«Das ist mein grosser Traum. In Tokio dabei zu sein, wäre für mich sehr wichtig, ein grosser Erfolg – und ein Privileg.»



Der Druck auf die europäische Sportschützen-Elite ist riesig: Es ist die letzte Chance auf ein Olympia-Ticket und in jeder Disziplin wird nur noch ein Startplatz für die Olympischen Spiele vergeben.

Für den Gamser wird dies der mit Abstand wichtigste Wettkampf in Osijek sein. «Ich muss meine beste Leistung abrufen», ist sich Dürr bewusst. Sein Ziel sei es, den Fokus erst mal auf sein Ergebnis zu richten und mit hoher Punktzahl zu glänzen. Erst dann folgt der Blick auf die Rangliste.

Christoph Dürr fühlt sich bereit für die Olympia-Qualifikation und will die europäischen Spitzenschüssen düpieren. Enrico Friedemann

Wer zu den Olympischen Spielen reisen will, muss nicht zwingend Europameister werden. Denn zahlreiche Schützen, welche bereits für Tokio qualifiziert sind, nehmen in Osijek teil. Für sie ist jede Wettkampfgelegenheit Gold Wert. Somit steht fest: Der bestklassierte Europäer, der noch nicht qualifiziert ist, löst das Ticket.

Ganz am Schluss entscheidet der Verband

Fokussiert auf seine sportlichen Ziele: Schütze Christoph Dürr. PD

«Damit ist es aber nicht getan», schränkt Dürr ein. Denn nicht der Schütze qualifiziert sich für Tokio. Er sichert seinem Land lediglich einen Quotenplatz. «Der Verband entscheidet dann, wer teilnimmt.» Doch wer sich kurz vor Olympia in einem erlesenen Teilnehmerfeld durchsetzt, besitzt ausgezeichnete Karten.

Der Quotenplatz ist eine Herkulesaufgabe. «Es wird schwierig. Die europäische Konkurrenz ist gross und stark», ist sich Christoph Dürr bewusst. Er schätzt, dass an der EM in Osijek 15 bis 20 Schützen reelle Chancen haben, die Nummer eins derjenigen zu werden, die um das Olympiaticket kämpfen.

«Magglingen ist meine zweite Heimat geworden. Ich schiesse jeden Tag.»

Um am Tag X bereit zu sein für die beste Leistung trainiert und wohnt Christoph Dürr seit August 2017 in Magglingen. Jeweils am Vormittag dauern die Einheiten drei bis vier Stunden. Auf wichtige Wettkämpfe hin werden die Trainings angepasst. Statt Quantität heisst es nun Qualität. Neben dem Leistungsdruck wird auch Zeitdruck ausgeübt. So werden Stresssituationen geschaffen, bei denen der Athlet den Fokus, wie in einem Ernstkampf, aufs Wesentliche wahren muss. Ein beliebte Methode ist Lärm: «Plötzlich läuft mit über 100 Dezibel AC/DC im Schiessstand», schildert der Gamser Sportschütze.