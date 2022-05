Kritik an der SBB

Halbstundentakt gefordert Scharfe Kritik an den SBB Die Region Sarganserland-Werdenberg fordert einen lückenlosen Halbstundentakt. Die Ankündigungen seitens der SBB hingegen seien eine «Hiobsbotschaft». Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Die Kosten des Doppelspurausbaus belaufen sich auf 250 Millionen Franken. Bild: Benjamin Manser

Bis Ende 2024 werden bei Doppelspurausbauten im Werdenberg und im Rheintal bekanntlich rund 250 Millionen Franken in die Bahnweiterentwicklung zwischen Sargans und St.Gallen investiert (der W&O berichtete). Diese ermöglichen den seit vielen Jahren geforderten und auf den Fahrplanwechsel 2025 in Aussicht gestellten Halbstundentakt des IR13. Doch nun scheint diese Absicht in Gefahr.

Gemäss einer Information der SBB vom 9.Mai planen die Bahnbetreiber, neu den Halbstundentakt nur «nachfrageorientiert» und somit lückenhaft einzuführen. Der Kanton und die Regionen Sarganserland-Werdenberg und St.Galler Rheintal fühlen sich deshalb vor den Kopf gestossen. Sie wollen diese überraschende Ankündigung nicht akzeptieren und fordern vehement den integralen Halbstundentakt mindestens bis 20 Uhr, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Vorgehen wird in keinster Weise geduldet

Die beiden regionalen Organisationen fordern St.Galler Kantonsregierung auf, sich bei den SBB und beim Bundesamt für Verkehr dafür einzusetzen, den Halbstundentakt von morgens 6 bis abends mindestens um 20 Uhr durchgehend einzuführen. «Ein Angebot mit Lücken wird vom aufstrebenden und wichtigen Wirtschaftsraum Alpenrheintal nicht akzeptiert», wird in der Mitteilung betont. Diese Forderungen werden ebenso seitens Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee und den Agglomerationen St.Gallen-Bodensee, Rheintal und Werdenberg-Liechtenstein unterstützt.

Es könne in keinster Weise geduldet werden, dass der auf einer baulichen Investition von 250 Millionen Franken basierende angekündigte IR-Halbstundentakt nicht zu einem Ausbau, sondern schliesslich zu einem Abbau des Bahnangebots im Rheintal führe. «Auch die seit zwei Jahren in Umsetzung befindlichen Buskonzepte würden generell in Frage gestellt, wenn busseitig ein Ausbau angestrebt wird, um den Modalsplit zugunsten des ÖV zu verändern, bahnseitig aber eine Angebotsreduktion gegenüber heute umgesetzt würde!»

Gross war die Freude im Gebiet zwischen Sargans und St.Gallen, als nach jahrelangem hartem Ringen und Lobbyieren seitens Regionen, Gemeinden, Kanton sowie nationalen und kantonalen Politikern der Doppelspurausbau im St.Galler Rheintal in den Bahnausbauschritt (AS) 2025 des Bundes aufgenommen wurde. Dieser ermöglicht, dass die Inter-Regio-Züge im Rheintal per Fahrplanwechsel vom Dezember 2024 endlich im Halbstundentakt verkehren können. Diese Freude ist nun arg getrübt.

Die geplante Angebotserweiterung zwischen St.Gallen und Sargans erfordert markante Investitionen in die Bahninfrastruktur im Raum Sevelen bis Oberriet (der W&O berichtete). Das Projekt beinhaltet Doppelspurausbauten zwischen Sevelen und Buchs (4 Kilometer), in Buchs Nord (0,9 Kilometer) sowie zwischen Oberriet und Oberriet Nord (2,8 Kilometer). Des Weiteren erfordert die Führung des Inter-Regio (IR) 13 im Halbstundentakt – ursprünglich geführt als Rheintal-Express REX – den Ausbau des Bahnhofs Rüthi zum Kreuzungsbahnhof, eine Perronverlängerung in Sevelen sowie die Erneuerung der bestehenden Gleise im Bereich der Doppelspurausbauten.

«Die Regionen willigten in diese Lösung ein»

Diese Massnahmen sind nötig, damit der IR13 zukünftig halbstündlich kreuzen kann sowie längere Züge mit mehr Sitzplätzen halten können. Hiermit wird ein Quantensprung des Bahnangebots ermöglicht: ein halbstündlicher Inter-Regio-Betrieb zwischen Sargans und der Kantonshauptstadt ab Dezember 2024, wie er in weiten Teilen der Schweiz schon Usanz ist.

Gemäss Planungen der SBB werden die Doppelspurausbauten auf der Rheintallinie in den Jahren 2023 und 2024 realisiert. Bei Trübbach–Buchs können die Doppelspurbereiche während dem laufenden Zugbetrieb in verlängerten Nachtintervallen erstellt werden. Das Teilprojekt Rüthi–Oberriet soll von März bis Oktober 2023 unter Totalsperrung der Strecke Buchs–Altstätten umgesetzt werden.

Ausschlaggebend für den temporären Ausfall der nördlichen Bahnlinie war, dass – im Vergleich zur Realisierung aller Bauschritte während dem laufenden Bahnbetrieb – die Arbeiten früher, kostengünstiger und in besserer Qualität abgeschlossen werden können. Die Regionen willigten in diese Lösung im Sinne der Qualität und zügigeren Projektumsetzung ein.

Während der Bauphasen wird der Bahnersatzverkehr mit Bussen umgesetzt, wie die SBB vor rund drei Wochen kommunizierten. Derzeit wird von einer rund halbstündigen Verlängerung der Reisezeit zwischen Buchs und St.Gallen aufgrund von Busbetrieb und Umsteigevorgängen ausgegangen.

In Bezug auf den Bahnausbau ab Dezember 2024 müssen ebenso die Busverbindungen angepasst werden. Hierzu wurden seitens Kanton und unter Einbezug von Regionen und Fachpartnern seit dem Jahr 2020 Buskonzepte für alle drei betroffenen Regionen erarbeitet.

Information der SBB «eine Hiobsbotschaft»

Die Ankündigung der SBB vom 9.Mai, dass nach Eröffnung der Doppelspuren im Rheintal ab Dezember 2024 neu nicht ein durchgehender, sondern nur ein «nachfrageorientierter» Halbstundentakt eingeführt werden soll, traf die Vertreterinnen und Vertreter der Regionen «völlig unerwartet», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Diese Hiobsbotschaft stiess bei der Regierung sowie den Kantons- und Regionsvertretern auf absolutes Unverständnis.» Denn noch Mitte April 2021 einigten sich Vertreter des Bundesamts für Verkehr, der Kantone Graubünden und St.Gallen sowie der SBB auf den durchgehenden IR-Halbstundentakt im Rheintal. Eine Ausdünnung des IR13 am späten Abend wurde von Kanton und Region in Kauf genommen. Ein «nachfrageorientierter» Halbstundentakt, den die SBB nun ein Jahr später ankündigten, wird aber nicht akzeptiert.

Gemäss aktuellen Informationen soll zwischen 9 und 15 Uhr der Abschnitt St.Gallen–Sargans weiterhin nur stündlich mit dem IR13 befahren werden. «Somit würde der gross angekündigte Ausbau im Rheintal faktisch sogar zu einem Abbau führen.» Wenn der IR13 nicht gefahren wird, sei das Rheintal faktisch nur stündlich durch die Bahn erschlossen. Eine IR-Ausdünnung tagsüber stelle die kurz vor Abschluss stehenden Konzepte vollständig in Frage, da die Linieneinbindungen nicht mehr funktionieren werden.

Weiter fordern die Regionen Sarganserland-Werdenberg und St.Galler Rheintal die SBB auf, den Bruch zwischen IR13 und IC3 in Sargans während der Bauphase zu überprüfen. (ab/pd)

