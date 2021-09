Ausbreitung verhindert: Massnahmen gegen Maiswurzelbohrer greifen

Schädling Erster Erfolg: Weitere Ausbreitung des Maiswurzelbohrers verhindert Auch in diesem Jahr wurden Exemplare auf Feldern von Widnau bis Bad Ragaz gefunden. Doch eine Massnahme scheint schon Wirkung zu zeigen.

Michael Kyburz 05.09.2021, 12.00 Uhr

Ein adulter Maiswurzelbohrer gefangen im Rahmen der Pflanzenschutzüberwachung. PD

Seine Eier überdauern den Winter im schützenden Erdreich, bis im Frühjahr die frisch geschlüpften Larven die Wurzeln von Maispflanzen befallen. Die Rede ist vom Maiswurzelbohrer, der in den 90er-Jahren aus Nordamerika nach Europa eingeschleppt wurde. Seit 2019 werden auch in unserer Region immer wieder Exemplare des rund fünf Millimeter grossen Käfers gefunden. Da er als Schädling eingestuft ist, hat der Bund zur Eindämmung der Weiterverbreitung im vergangenen Jahr Massnahmen ergriffen.

Fruchtfolge als bewährtes Mittel

Seit 2020 gilt der Beschluss, dass beim Fund eines Maiswurzelbohrers im Umkreis von zehn Kilometern eine Fruchtfolge eingehalten werden muss. Das heisst: Wenn heuer auf einem Feld Mais angebaut wird, muss im Folgejahr auf dem selben Feld eine andere Kultur gepflanzt werden.

Auch in diesem Jahr wurden in Pheromonfallen von Widnau bis nach Bad Ragaz adulte Käfer gefunden. Dennoch scheinen die Massnahme Wirkung zu zeigen, wie Daniela Büchel-Marschall, Beraterin der Fachstelle Pflanzenschutz in Salez erklärt:



«Die Menge der gefundenen Exemplare ist mit der aus dem Vorjahr vergleichbar.»

Einwanderung aus dem benachbarten Vorarlberg

Der Maiswurzelbohrer gilt als sogenannter Quarantäneorganismus. Der Fund eines solchen Schädlings muss laut Pflanzengesundheitsrecht umgehend gemeldet werden. «Zu dieser Gruppe gehören Schädlinge, die noch keine ständige Population in der Schweiz haben», führt die Expertin aus.

Da der Maiswurzelbohrer im benachbarten Vorarlberg von der Liste der Quarantäneorganismen gestrichen wurde, werden dort auch keine weiteren aktiven Massnahmen zu dessen Eindämmung unternommen. Dies hat zur Folge, dass jährlich neue Käfer den Weg über den Rhein in unsere Region finden.

Chemische Bekämpfung ist keine Option

In Nordamerika zählt der Maiswurzelbohrer zu den bedeutendsten Maisschädlingen. Besonders in Regionen, wo vorwiegend Monokultur herrscht, kann der Käfer grosse Schäden anrichten. Berechnungen besagen, dass bei einem Befall bis zu 50 Prozent der Ernte ausfallen könnte. «Die Schadensmeldungen aus den Regionen Rheintal und Werdenberg liegen allerdings weit davon entfernt.»

Eine Bekämpfung mit chemischen Mitteln sei nicht möglich und auch nicht notwendig, weiss Büchel-Marschall. «Mit der Fruchtfolge haben wir ein effektives und umweltschonendes Mittel gefunden.» Hilfreich ist zudem, dass der Maiswurzelbohrer keine anderen Kulturen befällt, wie es beispielsweise der Kartoffelkäfer macht.

Obgleich die Population in Schach gehalten werden kann, glaubt die Expertin, dass der Maiswurzelbohrer nicht mehr vollständig ausgerottet werden kann. «Durch die Klimaveränderung ist damit zu rechnen, dass zukünftig weitere Schädlinge aus südlicheren Regionen in der Schweiz Fuss fassen werden können.»