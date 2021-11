Rund 100 Feuerwehrleute aus dem Werdenberg übten Chemieunfall

Am letzten Samstag wurde am Hilti Hauptsitz in Schaan der Ernstfall geübt: Rund 100 Feuerwehrleute mehrerer Feuerwehren standen im Einsatz. Unter anderem galt es, kontaminierte Personen zu retten, den betroffenen Arbeitsbereich und angrenzende Betriebseinheiten zu evakuieren sowie einen Brandschutz zur Sicherung der Chemiewehr aufzubauen.

03.11.2021, 16.02 Uhr