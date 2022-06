Schaan «Wir sind zuversichtlich, dass wir das Geld für das Projekt zusammenbringen»: Erster Schaaner Hundeplatz soll im Herbst eröffnen Die Realisierung des ersten liechtensteinischen Hundeplatzes, wo Hunde ohne Leine spielen können, rückt immer näher. Ganz im Ziel sei man aber noch nicht, sagt Initiant Andreas Schweiger. Manuela Schädler Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Initiant Andreas Schweiger hat viel Herzblut in das Projekt gesetzt und ist überzeugt, dass die Nachfrage da sein wird. Bild: Gianluca Urso

Die Pläne für den ersten Hundeplatz in Liechtenstein, wo sich die Vierbeiner in einem geschützten Rahmen ohne Leine austoben und spielen können, werden konkreter. Wichtige Abklärungen sind getätigt und das Grundstück ist vorhanden. Der Platz mit insgesamt 3500 Quadratmetern soll bei der «Hennafarm» in Schaan realisiert werden.

Geplant sind drei verschiedene Auslaufzonen: Für kleine Hunde und Welpen, für Hunde, die der Halter noch zu wenig kennt oder die sich mit Artgenossen nicht vertragen, sowie die grösste Zone mit 2900 Quadratmetern für alle Vierbeiner. Weiter ist ein kleiner befestigter Platz mit einer Hundewaschanlage und einem kleinen Kiosk geplant. «Wir sind zwar noch nicht am Ziel, aber in den letzten Metern», sagt Initiant Andreas Schweiger. Der Hundeplatz soll noch diesen Herbst eröffnen. Aktuell befindet sich der Verein «Hundeplatz Liechtenstein», welcher den Platz betreiben wird, in der Gründung.

Startkapital von 200'000 Franken benötigt

An einem Infoabend vor rund zwei Wochen haben sich 20 Interessierte als Helfer gemeldet, die das Projekt auf verschiedenste Weise unterstützen wollen. Doch eine grosse Hürde gilt es noch zu bewältigen: Die Finanzierung. «Das Ziel ist es, dass der Hundeplatz für alle Hundebesitzer unentgeltlich zugänglich ist – auch für Nichtmitglieder», so Schweiger. Deshalb sollen die Kosten für das Erstellen des Platzes sowie den Unterhalt für die ersten drei Jahre noch vor der Eröffnung mit Sponsorengeldern gesichert werden.

Insgesamt werden 200000 Franken benötigt. Einige interessierte Investoren hätten sich bereits gemeldet, um den Bau des Platzes zu unterstützen. ­Alleine dafür werden rund 80000 Franken benötigt, um einen 1,80 Meter hohen Zaun um das gesamte Areal zu erstellen, den Boden zu begradigen und den Schotterplatz umzusetzen.

Um die Finanzierung langfristig sichern zu können, sollen Meter des 350 Meter langen Zauns verkauft werden. Die Gönner können dort beispielsweise ihren Banner aufhängen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir das Geld für das Projekt zusammenbringen», ist Schweiger überzeugt. Ausserdem zahlen die Vereinsmitglieder einen Mitgliederbeitrag. Im Gegenzug zu Nichtmitgliedern können Hundeplatz-Mitglieder Kurse, Veranstaltungen oder Ausflüge besuchen.

Nur zum Spielen – nicht für Hundetrainings

Für die geplante Hundewaschanlage haben sich bereits Interessenten gemeldet, die sie gerne betreiben würden. Auch der Kiosk soll verpachtet wer­den. Der Hundeplatz soll wenn möglich zu jeder Zeit zugänglich sein. Für die Hunde sind die Besitzer verantwortlich. Tafeln mit Verhaltensregeln weisen auf den richtigen Umgang auf dem Platz hin. «Durch den Verein haben wir auch einige Mitglieder, die Hundebesitzer bei einem Fehlverhalten darauf hinweisen können», erklärt Schweiger.

Er hält weiter auch fest, dass der Platz nicht für Hundetrainings ge­dacht ist. Der Hundetrainer hat viel Schweiss und Herz in das Projekt investiert. Bereits seit zwei Jahren setzt er sich dafür ein, dass Liechtenstein einen ­eigenen Hundeplatz bekommt. «Die Umsetzung erwies sich jedoch schwieriger als gedacht», sagt er.

Den Kopf in den Sand stecken wollte er allerdings trotzdem nicht. Auch, weil die Zustimmung und Resonanz sehr gross ist. «Jetzt bin ich sehr erleichtert, dass wir die meisten Hürden nehmen konnten. Denn das Projekt habe ich nicht für mich, sondern für die Hunde ins Leben gerufen.» Er ist zuversichtlich, dass der Hundeplatz Anklang finden wird. Vor allem die drei verschiedenen Zonen kämen bei den Hundebesitzern sehr gut an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen