Schaan: Mann nach Schlägerei beim Postplatz ins Spital eingeliefert Mit mehreren Fusstritten gegen Oberkörper und Kopf wurde ein Mann bei einem Streit am Freitagabend beim Postplatz in Schaan verletzt. Die Polizei wurde aufgeboten. 12.07.2020, 15.52 Uhr

Mehrere Einsatzkräfte wurden wegen der Schlägerei aufgeboten. Symbolbild: Fotolia

(wo) Am Freitagabend kam es in Schaan zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Eine Person wurde verletzt, wie die Landespolizei am Sonntag mitteilte.