Immer weniger Coronatests: Labor Risch steht vor wichtigen Fragen

Schaan Immer weniger Coronatests: Wie sieht das künftige Testregime aus? Diese Frage stellt sich derzeit das Labor Risch Seit vergangener Woche zeigt sich beim Labor Risch mit Haupsitz in Schaan, dass die Tendenz in Richtung weniger Tests geht. 10.02.2022, 05.00 Uhr

Wie stark die Nachfrage nach Tests zurückgeht, lässt sich noch nicht sagen. Bild: Daniel Schwendener

Allmählich macht sich die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie breit. Bereits im Laufe der nächsten Woche könnte die Zertifikatspflicht in der Schweiz und Liechtenstein Geschichte sein. Denn die ersten Rückmeldungen der Kantone zu den Lockerungsvorschlägen des Schweizer Bundesrates plädieren für eine «Turbo-Öffnung».

Sollte das Ende der Zertifikatspflicht kommen, dürfte auch die Nachfrage nach PCR-Tests nachlassen. So die Einschätzung von Lorenz Risch, Chief Medical Officer der Dr.-Risch-Gruppe – einem der führenden Unternehmen bei den PCR-Testungen in Liechtenstein und der Schweiz. Wie stark die Nachfrage zurückgehen werde, lasse sich aber derzeit nicht sagen. Und grundsätzlich stellt sich für die Dr.-Risch-Gruppe die Frage, «wie das Testregime in Zukunft ausgestaltet wird». Eine Antwort darauf können aber nur die Behörden in Liechtenstein und der Schweiz geben.

Es gilt nun «wichtige Weichen» zu stellen

Die unsichere weitere Entwicklung der Pandemie bringe einige Herausforderungen für die Dr.-Risch-Gruppe mit sich. So habe das Unternehmen weiterhin einen Leistungsauftrag für die Testanalyse. Und es gilt, die Teststrategie auch in der Abflachungsphase der Pandemie zu begleiten und «für das allfällige Aufflammen des Infektionsgeschehens im Herbst/Winter 2022 bereit zu sein», führt Lorenz Risch aus. Dafür müssen aber nun in puncto Planung personeller Ressourcen, Materialbeschaffung sowie Einsatz der Geräteplattform «wichtige Weichen gestellt werden».

Mit täglich etwa 12^'000 PCR- Testungen bewegte sich die Dr.-Risch-Gruppe im Januar im oberen Bereich ihrer Kapazitätsgrenzen. Aber seit vergangener Woche zeigt sich gemäss Lorenz Risch, dass die Tendenz in Richtung weniger Tests geht. So liege das Unternehmen derzeit im Bereich von 8000 PCR-Testungen. Risch erläutert:

«Dies bringt eine deutliche Entlastung für unsere Labore und eine kürzere Zeit bis zur Resultatübermittlung mit sich.»

Im Zuge von Corona stockte das Labor seine Testkapazitäten auch deutlich auf. Erst im Dezember nahm es eine neue Maschine in Betrieb, mit der sich die Kapazitäten verdoppelten. Sollte das Ende der Pandemie nun einmal kommen, könne die Dr.-Risch-Gruppe aber «die aufgebaute Infrastruktur weiterverwenden oder weitergeben», schliesst Risch. (equ)