Für Gleitschirmflieger Urs Vetsch ist Fliegen das kleinere Risiko

Sax «Gleitschirmfliegen ist das kleinere Risiko»: Urs Vetsch schlug dem Tod zweimal ein Schnippchen Viele Personen erachten Gleitschirmfliegen als gefährlichen Sport. Für Urs Vetsch aus Sax bedeutet es schier unendliche Freiheit und Glücksgefühle. Der Alltag birgt für ihn grössere Gefahren. Alexandra Gächter 19.07.2021, 10.51 Uhr

Der Saxer Urs Vetsch bei einem Flug über die Kreuzberge. Bild: PD

Nach einem schweren Skiunfall in seiner Jugend musste Urs Vetsch seiner Mutter versprechen, nie Motorrad zu fahren. So beschloss er Gleitschirm zu fliegen. Denn von einem Gleitschirm-Verbot hatte die Mutter nichts erwähnt.

Urs Vetsch war damals 23 Jahre jung. Aus seinem Hobby wurde Leidenschaft. 200 Flüge absolvierte der Saxer damals pro Jahr.

Bis zu acht Stunden in der Luft

Heute kann der 52-Jährige auf 1000 verletzungsfreie Flugstunden zurückblicken. Pro Jahr fliegt Urs Vetsch mittlerweile «nur» noch um die 50 Mal, dafür ist er auf Langstreckenflüge umgestiegen. Bis zu acht Stunden gleitet Urs Vetsch in der Luft. Fliegt über die heimischen Kreuzberge oder erkundet in Kolumbien, Griechenland oder Italien die grosse Weite des Himmels. Dabei erlebt er Abenteuer und schier unendliche Freiheit.

Freudige Begrüssung bei seiner Landung in Kolumbien. Bild: PD

Der erfahrene Gleitschirmpilot ist Präsident beim Gleitschirmclub Vaduz und einer der wenigen Piloten, der einen Schirmsponsor hat. Eine grosse Ehre für den Saxer. Und noch eine Ehre wurde ihm zuteil: Urs Vetsch durfte in den vergangenen Jahren bereits mehrmals den Ball ins Fussballstadion Vaduz fliegen. Zum Beispiel beim Länderspiel Liechtenstein - Schweiz im Jahr 2011.

Urs Vetsch fliegt den Fussball ins Stadion. Video: PD

Der Schirm befand sich plötzlich unter ihm

Angst hat Urs Vetsch keine vor dem Fliegen, wohl aber Respekt. In den 30 Jahren, in denen er fliegt, hat er nur wenige heikle Momente erlebt. Dieser hier blieb ihm im Gedächtnis: «Verschiedene Winde haben dazu geführt, dass mein Schirm zusammenklappte und sich plötzlich unter mir, anstatt oben befand. Als wäre das noch nicht schlimm genug, riss auch noch der Bremsgriff ab». Zehn Kilometer lang flog er ohne Bremse. Der erfahrene Pilot nutzte danach den Gegenwind, um auf einer offenen Wiese sanft zu landen. Vetsch sagt:

«Solche Situationen sind unangenehm. Wenn man sie beherrscht, sind sie aber nicht verheerend.»

Wichtig sei, dass man Erfahrung habe und cool bleibe. «Es gibt solche, die erleiden einen Blackout. Das kann kritisch werden, da in heiklen Situationen innerhalb zwei Sekunden richtig reagiert werden sollte.»

Auf einer Tanne gelandet

Ein anderes Mal testete Urs Vetsch für einen Hersteller einen neuen Schirm. Als er damit ein Manöver ausprobierte, musste er seinen Rettungsschirm ziehen. Er landete «sanft auf einer Tanne», von der er hinunter klettern konnte. Der Hersteller zog darauf den Schirm zurück und startete eine Eintauschaktion für alle, die ihn bereits gekauft hatten.

Auch bei Schnee und Kälte fliegt Urs Vetsch. Bild: PD

Nun könnte man annehmen, Gleitschirmfliegen sei ein gefährlicher Sport. Urs Vetsch hat eine andere Sichtweise. Ginge es nach den Ärzten, hätte er schon zweimal tot sein müssen – aber nicht infolge Flugunfällen. «Fliegen ist das kleinere Risiko. Das Leben ist viel gefährlicher», sagt Vetsch. Er weiss es aus Erfahrung.

Mit 15 Jahren erstmals in Lebensgefahr

Die Dienste seines Schutzengels nahm Urs Vetsch erstmals mit 15 Jahren in Anspruch. Damals erlitt er einen sehr schweren Skiunfall. Bei einer Abfahrt nahm er eine Abkürzung und fuhr mit 80 km/h in einen Jeep. Urs Vetsch musste mit der Rega ins Spital gebracht werden, schwebte in Lebensgefahr und wurde einer zehnstündigen Operation unterzogen.

Hoch in derLuft fühlt sich Urs Vetsch wohl. Bild: PD

Ein nächster Wendepunkt in seinem Leben ereignete sich Anfang des Jahres 2020. Sein Hausarzt forderte ihn auf, sich durchzuchecken – oder wie Urs Vetsch sagt – «einen 50-Jahr-Service zu machen.» Dabei wurde bei ihm ein Speiseröhrentumor festgestellt. Seine Lebenserwartung betrug drei Monate.

«Glücksgefühle sind die beste Medizin»

Der Arzt verordnete hoch dosierte Chemotherapie und Bestrahlung und warnte vor den schweren Nebenwirkungen. Von denen spürte Urs Vetsch aber nicht viel. Kurz nach der Chemo unternahm er einen 130-Kilometer-Flug – sein Rekord. Mehr noch: Urs Vetsch schlug dem Tod ein zweites Mal ein Schnippchen. Seine Lebenserwartung nach der Krebsdiagnose hat er mittlerweile nämlich um ein Mehrfaches überschritten. Er sagt:

Urs Vetsch. Bild: PD

«Glücksgefühle sind die beste Medizin. Wieso soll ich also aufs Fliegen verzichten?»

Und so wolle er, so lange es geht, die unendliche Freiheit hoch in der Luft geniessen, die Welt von oben betrachten, nah an den Gipfeln sein und seinen Gleitschirmkollegen bei Sonnenuntergang zujauchzen. Bis zum letzten Tag. Und der wird – rein statistisch gesehen – nicht beim Fliegen enden.